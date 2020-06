Det er lenge siden Citroën har hatt noen storselger i Norge. Men nå kommer de endelig med en svært spennende SUV, som kan bidra godt i positiv retning.

Det er nemlig klart at familie-SUVen C5 Aircross er rett rundt hjørnet – som ladbar hybrid. Salget er allerede i gang, og de første kundene vil få bilene sine rett over sommeren.

Citroën priser nykommeren så absolutt konkurransedyktig. Bilen starter på 390.000 kroner, eksklusive levering.

Da får du en godt utstyrt SUV med 225 hestekrefter, elektrisk rekkevidde på 50 kilometer og det som skal være klasseledende komfort.

C5 Aircross er søstermodellen til biler som Peugeot 5008 og Opel Grandland X.

Godt utstyrt

Allerede på innstegsmodellen, inkluderer det en hyggelig mengde utstyr. Blant annet fjæringssystemet «Progressive Hydraulic Cushions». I tillegg er både parkeringssensorer foran og bak, ryggekamera, 8-tommers berøringsskjerm med navigasjon, 18-tommers hjul, aktiv filvarsler og appstyring inkludert.

Mange vil nok likevel velge utstyrsnivået Shine, som til 420.000 kroner som også inkluderer delskinn, komfortseter med elektrisk 8-veis betjening, LED-hovedlys, adaptiv cruisekontroll, takrails i aluminium og mørke vinduer.

Citroën leverer godt på både plass, praktiske løsninger og design. Denne skiller seg tydelig fra eksempelvis Opel Grandland X.

Opptil 600 liter bagasjerom

Takket være smart plassering av batteriene under de de individuelt justerbare baksetene, beholder C5 Aircross Hybrid god fleksibilitet. Det betyr at bagasjeplassen enkelt kan justeres fra 460 til 600 liter, avhengig av posisjonen på baksetet. Dermed er C5 Aircross den romsligste hybriden i det såkalte C-SUV-segmentet.

Progressive Hydraulic Cushions bruker hydraulikk til å absorbere brå ujevnheter i enden av fjæringens arbeidsområde, både når demperen presses sammen og når den strekkes ut. På den måten sørger den for optimal komfort uansett underlag.

Bilen kan kjøres elektrisk i over 50 kilometer etter WLTP-normen, i hastigheter opp til 135 kilometer i timen. Takket være funksjonen «ë-Save» kan føreren planlegge reisen. Ved å velge mellom å spare strøm til 10 km, 20 km eller fullt batteri – kan man bestemme når på reisen den utslippsfrie kjøringen skal foregå.

Den elektriske rekkevidden er oppgitt til 50 kilometer.

Lavt forbruk

Drivlinjen består av en 1,6-liters bensinturbo med 180 hestekrefter, koblet til en 8-trinns automatkasse. Denne samarbeider med en elmotor på 110 hestekrefter. Til sammen gir dette en systemeffekt på 225 hk og 360 Nm.

Batteriet har en kapasitet på 13,2 kilowatt og lades på under to timer via normalladeinntaket på 7,4 kW.

Takket være denne svært effektive drivlinjen, har Citroën C5 Aircross Hybrid et forbruk på 0,18 liter per mil, noe som gir et utslipp på 32 gram CO2 målt med WLTP. Som vanlig betinger det mye småkjøring, og hyppig lading.

Nye C5 Aircross hybrid marker forresten bare starten på en elektrisk storsatsning hos Citroën. Etter C5 Aircross følger varebilen ë-Jumpy, en elektrisk Spacetourer og en helt ny elektrisk kompaktbil.

De første kundeleveringene starter rett over sommeren.

