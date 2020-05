Politimannen som satt over Floyd har tidligere mottatt 18 klager

Politimannen som satte kneet mot halsen til George Floyd like før han døde, har vært ute i hardt vær før. Det melder CNN, som har fått informasjonen fra Minneapolis-politiet.

Ifølge kanalen har politimannen gjennom sin 19 år lange karriere fått hele 18 klager på jobben. Hva klagene har gått på, er ikke kjent.

En av de andre politifolkene på stedet hadde tidligere mottatt seks klager, der en enda ikke var avklart.

Denne politimannen ble i 2017 saksøkt av en som reagerte sterkt på måten han oppførte seg under en arrestasjon. Denne saken ble løst ved et forlik, der vedkommende som var blitt arrestert og angivelig utsatt for vold fra politiet, fikk 25.000 dollar i erstatning.

Kneet mot halsen

Det var mandag at politiet rykket ut til melding om at noen skulle ha forsøkt å bruke forfalskede dokumenter ved en dagligvarebutikk i den amerikanske byen Minneapolis.

Like ved satt George Floyd (46) i en bil, angivelig beruset, og han skal ha passet beskrivelsen av gjerningsmannen.

Da politiet forsøkte pågripe ham, gjorde han ifølge politiet motstand, og det hele endte med at han ble lagt i bakken.

I en video tatt av en forbipasserende ser vi politimannen sitte med et kne mot halsen til Floyd i flere minutter. 46-åringen roper om hjelp og sier han ikke får puste.

Etter en stund ble han hentet av en ambulanse, og på sykehus noe senere ble han erklært død.

Sparket

Både politimannen som tildigere har fått en rekke klager, og de tre andre politifolkene som var til stede, har mistet jobben.

Samtidig etterforsker FBI saken.

Floyds familie gikk tidligere i uken ut og sa dette ikke var nok.

– De må bli siktet, tiltalt og dømt for drap, for det er drap de har begått, sa Floyds kusine Tera Brown til CNN.

Hendelsen har vakt sterke reaksjoner, både på sosiale medier og i gatene i Minneapolis.

Opptøyene har dessuten spredt seg til andre amerikanske byer, og natt til fredag ble syv personer skutt under opptøyer etter at en svart kvinne var blitt drept.

Også Donald Trump har kastet seg inn i debatten, og kritisert Minneapolis borgermester Jacob Frey for å ikke ta godt nok grep om situasjonen.

Frey på sin side har svart Trump med at hans viktigste oppgave er sikkerheten til innbyggerne, og at det er svakt å kun skylde på andre.