Måtte gjøre endringer på intime scener: – Litt vanskeligere

Den nye sesongen av TV 2 Sumo-suksessen «Hjerteslag» er rett rundt hjørnet, med premiere 12. juni.

Det har vært mange, og store forventninger til fortsettelsen på historien til karakterene Anders og Mio.

Skuespillerne kan avsløre at karakterene er forelsket i denne sesongen, og at de snart blir foreldre. Dessverre har Anders en hemmelighet som kan ødelegge alt.

– I sesong to ser vi at de velger å beholde barnet. Vi følger dem de første ukene, rett før fødselen. Da kommer eksen til Anders inn i bildet igjen, og da blir det mye drama og usikkerhet, forklarer Næss.

I bildekarusellen under kan du se en liten sniktitt fra den kommende sesongen, og i videovinduet øverst kan du høre intervjuet med skuespillerne.

STJERNER: I rollene som Mio og Anders finner vi Thea Sofie Loch Næss og Vebjørn Enger. Foto: TV 2

Fryktet dødtid

Selv om det er sesong to som kommer på TV-skjermen snart, er det sesong tre som spilles inn i disse tider.

Da TV 2 møtte skuespillerne på sett på Smestad i Oslo, kunne de avsløre at korona-situasjonen har gjort det litt krevende å spille inn den tredje sesongen.

– Det er litt mindre hyggelig enn vanlig, vi får ikke lov til å være så nærme hverandre som vi liker å være. Det har gått fint, det handler om å vaske hendene og holde avstand. For meg og Thea er det litt vanskeligere å holde avstand enn for crewet, men jeg syns vi har fått det til. Jeg syns vi klarer å være effektive også, og det er litt overraskende. Jeg trodde det ville være mye dødtid på grunn av alt dette, men det går fint, sier Enger med et smil.

Fått kline-nekt

De intime scenene mellom Enger og Næss har blitt flyttet til slutten av innspillingsperioden. Dermed blir innspillingen veldig lite kronologisk.

– Det går greit, vi blir vant til det. Vi filmer jo sjeldent kronologisk uansett. Akkurat nå prøver vi å holde det intime til et minimum, men fortsatt vise affeksjon. Da blir man litt kreative, så det er egentlig bare gøy.

Enger bekrefter at dialogen blir enda viktigere når man ikke kan være fysiske.

– Man må fokusere på blikk og hvordan man snakker med hverandre. Det handler om å vise varme, man legger kanskje litt mer varme i replikken. Nå er det sånn at Thea og meg har kontakt, det hadde vært umulig å spille kjærester uten å være nær hverandre. Det blir ikke klining og de greiene der, det holder vi oss unna. I alle fall nå.

Begge hovedrolleinnehaverne poengterer at produksjonsteamet har vært eksemplariske under innspillingen, og at de har lagt til rette på en måte som gjør at de føler seg ivaretatt og trygge. Næss er takknemlig for at produksjonsselskapet har vært løsningsorienterte, så hun kan få jobbe igjen.

– Jeg er dødsglad for at jeg får jobbe. Jeg føler meg veldig heldig, sier den ydmyke 23-åringen, som tidligere har hatt roller i internasjonale storsatsninger som «The Last Kingdom».

For Næss sin del, gjorde også korona-situasjonen at det plutselig ble stille på jobbfronten.

– Det gikk fra null til hundre, for plutselig hadde jeg to produksjoner samtidig, siden alt startet opp på likt!

Det er på grunn av den andre skuespillerjobben at hun har endret utseendet. Hun anerkjenner at hun savner de karakteristiske lyse lokkene, men at hun har blitt vant med den hippe, korte sveisen.

Endret syn

Enger, som kun var 21 år under innspillingen av første sesong, har lært mye av å ha rollen som Anders.

– Jeg har lest meg opp på graviditet og alt det der. Nå har jeg glemt mye av det, men jeg husker da jeg leste meg opp på svangerskap. Jeg ble litt sjokka over hvor ekstrem hele prosessen med å få et barn er.

Rogalendingen sier at han tidligere var innstilt på å ikke få barn.

– Rollen har fått meg til å endre litt syn på det. Kanskje det skjer en gang.