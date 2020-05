Drapssiktet i Nittedal varetektsfengslet i fire uker

Den siktede mannen får også full isolasjon i to uker.

Det var på forhånd kjent at mannen samtykker til varetektsfengsling. Fengslingsmøtet ble derfor holdt som kontorforretning i Nedre Romerike tingrett i formiddag.

Så langt har politiet vært sparsomme med detaljer rundt etterforskningen i saken. Politiadvokat Aud Gravås sier at det jobbes konkret med å avdekke et mulig motiv for drapet.

– Det er en av de tingene vi jobber for å få klarhet i, sier hun.

I tillegg til parkeringsplassen der den avdøde ble funnet, har politiet gjort omfattende undersøkelser i en bolig ikke langt fra funnstedet. Den siktede mannen leier denne boligen av avdødes familiebedrift.

– Avdøde er involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier, sier politiadvokat Gravås.

Undersøkelsene ved varehuset skal nå være over, men kriminalteknikere jobber fortsatt ved boligen som knyttes til saken.

Far og ektemann

Den avdøde mannen i 30-årene ble ifølge avisen Varingen far for andre gang for ikke mange uker siden. Varingen skriver også at avdøde var far til en elev på Sørli skole, og mannen til en lærer ved den samme skolen.

TV 2 har vært i kontakt med rektor ved Sørli skole, Eva Britt Rem. Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det hun har sagt til Varingen.

– Sørli skole er et lite lokalsamfunn og dette har rammet oss alle. Tankene våre går nå til de nærmeste, sier hun til avisen.

Den avdøde mannen i 30-årene ble meldt savnet onsdag kveld.

– Politiet igangsatte nokså umiddelbart et arbeid for finne ham. I løpet av natten ble mannen som nå er siktet i saken avhørt som vitne, sier politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Klokken 05:30 torsdag fant politiet den avdøde mannen i bilen til den nå drapssiktede mannen. Mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet like etter funnet.

Bilen sto parkert utenfor et varehus på Bjertnestangen i Nittedal. Varehuset har overvåkningskameraer i alle retninger, og ett kamera som peker direkte mot der bilen sto parkert.

Politiet vil ikke kommentere hva de har innhentet av overvåkningsbilder i saken.

Samarbeider med politiet

Det var på forhånd kjent at den siktede mannen kom til å samtykke til varetektsfengsling. Fengslingen ble derfor behandlet som kontorforretning.

Politiadvokat Aud Gravås opplyser at den siktede mannen samarbeider med politiet, og at han ble avhørt av politiet torsdag kveld.

– Foreløpig vil vi ikke si noe om hva siktede har forklart, sier hun.

Siktedes forsvarer Cato Johannessen har foreløpig ingen kommentar til saken.

– Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Johannessen til TV 2.