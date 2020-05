I år er det ingen tvil om at ekstra mange nordmenn skal på Norgesferie med bil.

Dermed øker også sjansen for lange bilkøer – som igjen er en bidragsyter til uoppmerksomme sjåfører på veiene.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag for Fremtind Forsikring.

I kø spiser og drikker vi, de unge sender SMS og snap, og menn er ivrige på å kjøre forbi.

Den nye fyllekjøringen

Den ferske undersøkelsen viser blant annet at 22 prosent av sjåførene mellom 24 og 44 år leser og sender SMS når de sitter bak rattet i bilkø.

Over 12 prosent av sjåførene under 23 oppgir at de sender snap mens de sitter i kø.

– Mobilen er den nye fyllekjøringen, og vi vet at fikling med mobilen er en hyppig kilde til store og små trafikkulykker, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– La mobilen ligge mens du kjører. Pass på at du kobler til bluetooth før du kjører og gjør deg ferdig med tasting. Ikke snap, ikke skriv SMS eller plott inn adressen på GPS mens du kjører, legger hun til.

Dette blir nok ikke et helt uvanlig syn på enkelt strekninger i sommer. Foto: Scanpix

Jo høyere inntekt, jo flere forbikjøringer

Vi nordmenn er tydeligvis også glad i å spise og drikke når vi ligger i kø.

40 prosent oppgir at de gjør dette bak rattet. I aldersgruppen 25-34 år svarer halvparten at de spiser og drikker, mens bare 12 prosent sier det samme i alderen over 65 år.

Therese Nielsen er skadeforebygger i Fremtind Forsikring.

– På langtur kan det være smart å holde blodsukkeret ved like. Du blir fort mer tålmodig i køen, men pass på bilen foran og hold flyten i køen, sier Nielsen.

Når det kommer til antall forbikjøringer i kø, viser undersøkelsen et tydelig skille mellom kvinner og menn. Nesten dobbelt så mange menn som kvinner kjører forbi når det er kø. 10 prosent menn oppgir dette, mot 6 prosent kvinner.

– Vi oppfordrer folk til å holde sin plass i køen. Du vil nødig være den som skaper farlige situasjoner. Som regel gjør du bare køen enda lenger ved å prøve raske løsninger for deg selv, sier Nielsen.

Interessant er det også å se at jo høyere inntekt, jo flere forbikjøringer bli gjennomført.

– Dette henger sammen med kjøredata fra smart bilforsikring. Her ser vi at de med høyest inntekt oftere kjører i høye hastigheter, eller råkjører som noen kaller det, enn de med lavere inntekt, sier Nielsen.

Man trenger ikke dra så veldig langt, for å nyte norsk natur på sitt beste. Foto: Scanpix

Frykter ulykkestallene vil øke

Hver sommer registrerer forsikringsbransjen nær 100.000 bilskader (materielle skader på personbiler) på norske veier.

De siste tre somrene, 2017, 2018 og 2019, har forsikringsbransjen registrert over 282.000 bilskader til nesten 5,3 milliarder kroner.

– Vi har grunn til å frykte at ulykkestallene vil øke. Grunnet koronasituasjonen og myndighetenes anbefalinger om å ikke reise utenlands tyder alt på at norske veier i sommer blir fulle av reiseglade bilister. Derfor oppfordrer vi alle til å holde farten og blodsukkeret stabilt, og se på bilturen som en del av ferien, avslutter Nielsen.

