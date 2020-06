Nytt vitne står fram, kan ha sett Odin (18) dagen etter at han forsvant i Trondheim

Møtet med den unge mannen i skogen har brent seg fast i minnet til Per Eidem.

— Jeg hentet noe tømmer. Da kom det en kar og gikk forbi der. Han var veldig lik Odin som er savnet. Samme klær og samme lengde, sier Eidem.

Fra mandag 1. juni skal Åsted Norge-redaksjonen ha tre ekstrasendinger som heter Åsted Savnet. Den første sendingen handler utelukkende om forsvinningen til Odin André Hagen Jacobsen (18) i Trondheim den 18. november 2018.

Kom gående og forsvant

Ettersom Eidem var på et jobboppdrag husker han godt både tid og sted for det merkelige møtet i skogen. Han la godt merke til den unge mannen fordi han slett ikke var kledd for en tur i skogen, og fordi han gikk på en øde strekning der det ikke er vanlig å gå tur. Klokka var rundt 08:15 mandag 19. november da Eidem møtte den unge mannen.

KOM RUNDT DENNE SVINGEN: Per Eidem la merke til den unge mannen idet han kom rundt denne svingen i sin gule og iøynefallende jakke. Mannen var ikke kledd for en tur i skogen. Foto: Åsted Norge

Eidem forteller at mannen kom rundt en sving og gikk mot ham. Han hadde hetta på en hettegenser over hodet og en sennepsgul jakke som var godt synlig. Den unge mannen kikket ned i bakken, men når han passerte Eidems traktor kikket han opp og smilte. Så gikk han videre. Like etterpå kjørte Eidem i samme retning.

— Jeg regna med å ta ham igjen etter et par kilometer, men jeg så ham ikke mer, forteller han.

Han forteller videre at den unge mannen forsvant i et område med et stupbratt dalføre hvor det er livsfarlig å falle ned.

HER GIKK KANSKJE ODIN: Per Eidem viser Asbjørn Hansen fra Åsted Norge hvordan den unge mannen gikk oppover veien og kikket i bakken, før han smilte mot Eidem og gikk videre. Foto: Åsted Norge

— En veldig interessant observasjon

Asbjørn Hansen fra Åsted Norge har jobbet som drapsetterforsker i Kripos i mange år. Han har møtt Per Eidem og beskriver hans observasjon som svært interessant.

— Han fremstår som et svært troverdig vitne. Han sier ikke at han er helt sikker på at det var Odin han så og det styrker hans forklaring, synes jeg. Skråsikre vitner kan ofte være mindre troverdige enn vitner som beskriver det de har sett på en mer nøktern måte. Eidem beskriver den unge mannen, hans væremåte og klær på en måte som gjør observasjonen veldig interessant, sier Hansen.

Reagerer på politiets håndtering

Et par dager etter observasjonen dro Per Eidem på sydenferie. Der leste han i en nettavis at Odin var forsvunnet. Da sa han til kona si at det lignet veldig på den unge mannen han traff i skogen mandag 19. november. Han kontaktet politiet i Trondheim, men de har kun snakket med ham én gang på telefon.

Asbjørn Hansen synes det er rart at politiet ikke har gjort et formelt avhør av Per Eidem. Eidem så den unge mannen på en skogsvei mellom Hommelvik og Jonsvatnet, og Hansen mener Eidems observasjon burde vekket politiets interesse etter at noen av Odins eiendeler ble funnet på Jonsvatnet i april 2019.

Politiet vil nå avhøre Eidem

Påtaleansvarlig Hans Vang i trondheimspolitiet svarer at det var 75 personer som meldte at de hadde sett Odin tidlig i etterforskningen. Dermed utmerket ikke Eidems tips seg fra de mange andre.

— På det tidspunktet vi fikk tipset første gang, 14 dager etter at Odin forsvant, hadde vi nettopp gjort funn på piren i Trondheim. Vi prioriterte etterforskningen rundt det funnet, forteller Vang.

Han forklarer videre at funnet av Odins eiendeler på Jonsvatnet førte etterforskningen inn på et nytt spor.

— Da var det vår hovedprioritet å kartlegge hvem som beveget seg ved Jonsvatnet og få snakket med dem. Men når funnet ble gjort Jonsvatnet så blir Eidems observasjon litt mer interessant for oss, sier Vang.

Politiet, som har brukt store ressurser på Odins forsvinning, vil nå avhøre Per Eidem.

ÅSTED SAVNET: Odins foreldre Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen intervjues av programleder Cathrine Fossum Hovdan i Åsted Savnet 1. juni kl. 21:40. Foto: Åsted Norge

I Åsted Savnet-sendingen 1. juni stiller også Odins foreldre, Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen. De håper at den nye informasjonen vil føre til nye etterforskningsskritt og at det kommer inn flere tips.

Hvis du har informasjon i saken, send en e-post til astednorge@tv2.no, til post.trondelag@politiet.no eller ring politiet på 73 89 90 90.