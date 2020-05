Victoria Secret-modell avslører sykdom

Torsdag kveld annonserte modellen at hun og kjæresten Laurens van Leeuwen (29) venter sitt første barn. Paret har vært sammen i ti år.

Strijd starter teksten med å fortelle hele verden at hun for to år siden ble diagnostisert med polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Denne tilstanden kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, cyster på eggstokkene og uregelmessig menstrasjon.

«For to år siden fikk jeg diagnosen PCOS etter at jeg ikke hadde fått mensen på hele syv år. Jeg var ødelagt fordi det å kunne bli en mamma og starte en familie sammen med Laurens van Leeuwen var min største drøm», forteller 24-åringen åpenhjertig til sine følgere på Instagram.

– Vekten min var ikke bra for meg

Modellens liv bestod av å reise svært ofte, trene hver dag og spise begrenset med mat. Nå tror hun at livsstilen kan ha vært årsaken til sykdommen.

«Jeg presset kroppen min for mye. Hver kropp er forskjellig, men jeg tror at vekten min ikke var bra for verken meg eller kroppen min. Den fungerte ikke som den skulle.»

Strijd startet sin nye livsstil som innebar mindre trening, mer mat og oftere pauser.

«Jeg skulle være hyggelig mot meg selv og ta pauser ved behov. Jeg prøvde også naturlige kosttilskudd og akupunktur. Vi kjøpte oss et sted i Nederland slik at vi kunne tilbringe mer tid med familien», skriver modellen.

Beskjed til alle kvinner

Hun avslutter innlegget med å fortelle at hun, etter de ovennevnte endringene, fikk tilbake menstruasjonen sin i november 2019.

«Til alle dere kvinner som prøver å bli gravide. Tro på deg selv og vær snill mot deg og kroppen din. Og ikke la tankene spise deg opp.»

Strijd har vært en kjent ansikt på Victoria Secret-catwalken helt siden 2015. Hun signerte sin første modellkontrakt som 16-åring i 2011. Siden den tid har hun gått for verdenskjente merker som Balmain, Celine, Burberry, Louis Vuitton, Vera Wang og Prada.