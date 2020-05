Røper sitt mest provoserende Braut Haaland-minne

Sander Berge er ukens gjest i VG-podcasten «Topp 3 med Mads og Rasmus». Sheffield United-profilen, som sammen med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har en snapchat-gruppe der meldinger sendes hyppigere enn Braut Haaland scorer mål, åpner opp om sin største skuffelse på fotballbanen.

Det var i september i fjor. Berge, som da spilte for Genk, gledet seg til å spille sin første Champions League-kamp.

Det gikk ikke helt som planlagt.

– Det var Champions League. Jeg skulle spille på den store scenen. Den gjeveste av de alle. Det var bortekamp i Salzburg, og Erling var kongen av Salzburg og Østerrike på det tidspunktet. Han hadde vært med på én landslagssamling, så jeg tenkte: «Hvor bra er han egentlig?» Vi så litt på video samme dag vi skulle spille match. Da var det litt sånn: «Han scorer mye mål, men hvem er det egentlig de spiller mot? De er så overlegne». Før matchen sendte han meg en snap og ba meg møte ham på banen. Jeg var i matchmodus og tenkte det var for sent. Jeg sto over. Vi møttes i spillertunnelen. Hymnen gikk, og der sto han og klappet seg så sykt i trynet. Jeg var mer laidback og i min sone. Jeg husker treneren vår sa etter matchen: «Bare se på han der hvordan han fyrer seg opp».

Det gikk bare to minutter før det smalt i nettet bak Genk-keeper Gaetan Coucke. Selvsagt var det Braut Haaland som satte ballen i mål. Det gjorde han to ganger til i løpet av første omgang. Berge og lagkompisene gikk til pause med fem mål i sekken. Et provoserende minne har brent seg fast: Braut Haaland som etter den andre scoringen sto oppå reklameskiltene ved sidelinjen og mottok fansens hyllest.

Kampen endte 6-2 til Red Bull Salzburg. Berge ville bare langt vekk fra Red Bull Arena. En koseprat med hat trick-kompisen sto langt ned på Berge ønskeliste.

– Jeg tenkte at det bare var å komme seg bort fra stadion. Da ble jeg ropt inn til dopingkontroll. Det var Sander Berge, en danske og Erling Braut Haaland. Selvfølgelig. Fyren tok med seg kulen inn, drakt og koste seg. Så ringte han kameratene fra Bryne og kjørte den klassiske han kjører i «løgne gutter-gruppen»: «Ka tenke gutta?». Mens han filmet seg selv.

Men Braut-marerittet var ikke over for Berge. Den glupske målgeiten fra Jæren hadde spart en liten konfekt til returoppgjøret.

– I neste kamp startet ikke Erling. Han hadde slitt med ett eller annet. Da han kom inn tenkte jeg: «Nå skal jeg sørge for at han der fyren ikke scorer». Han ser ut som en høy stake. Jeg er mer kraftfullt bygd. Jeg tenkte at jeg bare skulle konsentrere meg om han. Men han løp i hytt og gevær. Det var som et monster som bare flyr på. Og tror du ikke at han scorer i den matchen og? Jo, det gjør han. Vår stadion begynte å klappe nesten. Fyren var 20 år. Det var den ultimate ydmykelsen, forteller Berge.

Han kan trøste seg med at han ikke er alene med å irritere seg litt over Erling Braut Haaland. Også spissens danske lagkompis Thomas Delaney innrømmer at Braut Haaland har noen irriterende trekk.

– Jeg ser en ung mann gjøre alt han kan for å bli bedre. Denne karen er irriterende noen ganger fordi alt må være perfekt med mer trening og bedre mat, sier han til Ruhr Nachrichten.