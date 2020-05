Egen krisepakke på en halv milliard til nye flyktninger

Regjeringen bevilger 456 millioner kroner til flyktninger og nyankomne innvandrere som en del av krisepakken, slik at de kan komme raskest mulig ut i jobb.

- Mange av de som disse tiltakene er rettet mot, er de som blir hardest rammet av krisa, og derfor har vi prioritert å styrke integreringen i denne krisepakken, sier kunnskapsminister Guri Melby til TV 2.

Denne uken besøkte hun Folkeuniversitetet i Asker, som holder to-årig introduksjonskurs for nye flyktninger og innvandrere som har fått opphold i Norge.

– Vi setter av nesten 500 millioner for å styrke introduksjonsprogrammet, bedre norskopplæringen og samfunnsfag, og så håper jeg vi får til et løft som gjør at enda flere med innvandrerbakgrunn kommer seg ut i studier jobb og kan bidra, som jeg vet dere har lyst til å gjøre, opplyste hun.

Måtte lære norsk hjemme

Da Norge stengte ned i mars, måtte også alle som gikk på introduksjonsprogram forlate klasserommene, og dette har gått spesielt utover norskopplæringen.

Deltagerne fikk digital undervisning, men det fungerte ikke like godt som å komme sammen og snakke norsk med lærerne og andre deltagere, forteller 29 år gamle Nour Kazan fra Aleppo i Syria.

– Etter at alt ble stengt har jeg bare sitte hjemme. Jeg mistet praksisplassen, og har snakket morsmål hjemme. Det var veldig negativt. Jeg har eksamen neste uke, og er redd jeg har mistet mye tid til forberedelser. Det har væt veldig vanskelig, forteller tobarns-moren.

– Nei, språk er ikke det enkleste å lære seg alene, kommenterer Melby.

Høy ledighet blant innvandrere

Men nå får «avgangselevene» ved introduksjonsprogrammene mulighet til å forlenge kurset med seks måneder.

– De som tok del i introduksjonsprogrammet da koronakrisen rammet skal ikke måtte betale prisen for det reduserte tilbudet virusutbruddet har ført med seg, sier Melby.

Nour og de andre kvinnene Melby møter i klassrommet i Asker snakker norsk til statsråden, men mener selv de ikke kan språket godt nok.

– Jeg kan ikke si at jeg snakker flytende, men jeg er blitt flinkere. Men det er ikke nok. Jeg trenger å bli litt bedre, sier Nour

Integrering har ikke blitt mindre viktig av koronakrisen, men vanskeligere på grunn av den høye arbeidsledigheten, påpeker Melby.

Guri Melby møter flyktninger som går på introduksjonskurs ved Folkeuniversitetet i Asker. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi ser det er høye ledighetstall nå blant mennesker med innvandrerbakgrunn, og da er det viktig at de som går i introduksjonsprogram, de som behov for mer norskopplæring, men samfunnskunnskap, at de får brukt den tiden framover til å øke sin kompetanse, slik at de styrker sine sjanser til å gå ut i jobb eller starte studier, sier Melby.

Vil jobbe hundre prosent

Nour forteller at hun utdannet seg til psykolog i Aleppo.

– Jeg hjalp mange mennesker under krigen som psykolog, men da jeg kom hit fikk jeg ikke godkjent hele studiet. Nå vil jeg først ta helsefag og gå inn i helsesektoren, men senere ønsker jeg å praktisere som psykolog, sier 29-åringen.

– Jeg drømmer at jeg får jobbe hundre prosent, det holder ikke at jeg jobber mindre, sier hun.

To flyktninger på introduksjonskurs ved Folkeuniversitetet i Asker. Fremme Nour Kazan (29). I bakgrunnen Rahaf Abdullah (26). Foto: Frode Sunde / TV 2

Deltagere på introduksjonsprogrammet skal få mulighet til individuell karriereveiledning. For enkelte grupper kan introduksjonsprogrammet forlenges til fire år.

Regjeringen øker også tilskuddet til «Jobbsjansen», for å bidra spesielt til at innvandrer-kvinner kommer ut i arbeid.

– Jeg ønsker en kontorjobb, som sekretær, forteller Noor Alkoussi (31), som er palestinsk flyktning.

Matematikklærer

Hayat Alsagher fra Homs (28) drømmer om å bli sykepleier.

Noor Alkoussi (31) går på introduksjonskurs ved Folkeuniversitetet i Asker. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg må gå på videregående skole, jeg må ha høyere utdanning for å bli sykepleier, for jeg har ikke høy utdanning fra hjemlandet mitt.

– Min drøm er å bli matematikklærer, sier Rahaf Abdulllah (26) fra Husaka i den nordlige delen av Syria.

Kunnskapsministeren håper tiltakene kan bidra til at flere senker skuldrene og tenker at de har gode sjanser til å lykkes.

– Det er viktig at vi ikke bare stopper mennesker som er under en utdanning, og lar dem gå ut i arbeidsledighet i en tid der arbeidsmarkedet er kjempevanskelig. Da må vi heller bruke tilden på å heve kompetansen deres slik at de står bedre rustet senere, sier hun.