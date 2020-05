Mann i 30-årene funnet død i siktet manns bil

Politiet i Øst opplyser fredag morgen at den siktede samtykker til varetektsfengsling.

De fortsetter etterforskningen av saken både teknisk og taktisk, etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil utenfor Maxbo i Nittedal torsdag morgen.

– Det vi kan si er at avdøde ble meldt savnet onsdag kveld, og at politiet nokså umiddelbart igangsatte et arbeid for finne ham. I løpet av natten ble mannen som nå er siktet i saken avhørt som vitne, sier politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Siktedes bil

Det var på bakgrunn av etterforsking at en politipatrulje ved 05:30-tiden torsdag fant avdøde i en bil som sto på en parkeringsplass i Nittedal.

– Denne bilen eies av mannen som er siktet, sier politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Politiet har tidligere vært tydelige på at de to involverte ikke er i familie, men at de kjenner hverandre.

– Avdøde er involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier. Vi kan ikke gi noen ytterligere opplysninger om relasjonen mellom avdøde og siktede, eller leieforholdet, sier Gravås.

Samarbeider

Gravås opplyser videre at den siktede mannen i 40-årene samarbeider med politiet, og at han ble avhørt av politiet torsdag kveld.

– Foreløpig vil vi ikke si noe om hva siktede har forklart, sier hun.

Mannen er siktet for drap. Fordi han har samtykket til varetektsfengsling, vil fengslingen bli behandlet som kontorforretning i løpet av fredagen.

Siktedes forsvarer Cato Johannessen har foreløpig ingen kommentar til saken.



– Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Johannessen til TV 2.