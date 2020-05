Lange køer da egen taxfree-butikk åpnet: – Varer for millioner må ut

Flytrafikken har de siste månedene nærmest stått stille, og det har fått konsekvenser for flere bedrifter.

På Gardermoen har taxrfree-butikken nødt til å se etter nye løsninger for å sikre inntekt.

Tidligere denne uken bestemte de seg for å åpne et outlet på Jessheim storsenter, for å selge godteri av taxfree-varer.

– Vi står midt i en krise, og har varer for mange millioner som går ut på dato i løpet av året. Ved å selge dem, vil det hjelpe oss å overleve, og vi liker ikke å kaste varer, forteller kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway.

– I tillegg gjør det at vi kan hente tilbake fire ansatte fra permittering. Det er fortsatt en lang og bratt bakke for oss, men alt som gjør at vi taper mindre penger er viktig for oss, legger han til.

Det var MittJessheim som først omtalte saken.

Massiv respons

Videre forteller han at de bestemte seg for å opprette en Facebook-side for å fortelle om nyheten. Responsen var mildt sagt overveldende.

– Vi fikk en mistanke om at folk kom til å komme, da vi fikk over 35.000 visninger på én dag, men at det skulle bli så mange kunder gjennom hele torsdagen var ikke forventet, forteller han til TV 2.

Outleten åpnet på torsdag, og vil være åpen fredag også. Ifølge Dagestad håper man på samme respons som gårsdagen.

– Det stod kunder og ventet før portene åpnet, sier han.

FLYTTES UT: Køen ble så lang at man var nødt til å flytte køen ut, for å ivareta smittevernet. Foto: Privat

Ikke vanskelig å overholde smittevernet

Line Gustavsen er senterleder på Jessheim storsenter, og forteller at det er lenge siden man har sett så mange kunder på senteret. Det var viktig for henne at man overholdt avstandsbegrensningene.

– Vanligvis ville vi synes det er veldig morsomt at en slik åpning trekker seg så masse mennesker. I disse korona-tider ønsker vi primært ikke slike ansamlinger av mennesker, men folk stod rolig i køen og holdt avstand som de ble pålagt. Det gikk fint, forteller hun.

Gjorde flere tiltak

Ifølge Gustavsen var det ikke vanskelig å ivareta smittevernet.

– Da vi så hvor lang køen ble, mobiliserte vi en rekke mennesker for å ivareta smittevernreglene. Køen ble loset ut av senteret, det ble satt opp sperrebånd, tapet opp med avtstandsmerker på gulv/fortau, satt opp to antibac -stasjoner før innslipp i butikken, samt plakater med hold avstand.

– Butikken hadde også en egen ansatt som ivaretok innslippet i butikken slik at det var kun 20 kunder av gangen. Våre vektere hadde også tilsyn for å se at alt foregikk greit.

– Folk var veldig flinke i både køen og i butikken. Det virker som om alle har innordnet seg en ny hverdag, sier Haakon Dagestad.