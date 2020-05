Borgermesteren kritiseres av Trump – slik svarer han

– Det er mye smerte og sinne i byen vår nå. Det kjenner hele byen. Det vi har sett de siste timene, de siste nettene, det er uakseptabelt, sier borgermester Jacob Frey.

De siste nettene har det vært opptøyer i Minneapolis og flere andre amerikanske byer.

Årsaken er dødsfallet til George Floyd, som døde etter at en politimann la ham i bakken og satte seg oppå ham.

I en video tatt av en forbipasserende ser man Floyd rope etter hjelp, og han roper også at han ikke får puste. Etter en stund ble han hentet av ambulanse, og på sykehuset ble han erklært død.

Syv personer er også skutt etter opptøyer som oppstod i Kentucky fredag morgen norsk tid. Opptøyene oppstod som følge av drapet på den akuttmedisinske teknikere Breonna Taylor i Louisville i Kentucky.

Branner

Natt til fredag pågikk det voldsomme opptøyer for tredje natten på rad. Blant annet har flere butikker og institusjoner blitt forsøkt påtent, blant annet politistasjonen.

– Vi tolererer ikke dette. Dette er forretninger folk trenger, banker folk trenger, matbutikker der folk kjøper maten sin. Vi må være sikre på at de blir beskyttet, så vi jobber med politiet og resursser vi har fått fra staten så vi kan bekjempe dette, sier Frey.

Svarer Trump

Donald Trump går hardt ut mot ordfører Jacob Frey og hvordan han håndterer opptøyene som har oppstått etter dødsfallet til George Floyd.

Trump kritiserer Frey sitt manglende lederskap, og sier i en Twitter-melding at enten må ordføreren få kontroll på situasjonen i byen, eller så vil han sende inn nasjonalgarden og få gjort jobben selv.

– Jeg kan ikke stå å se på at dette skjer mot en flott by som Minneapolis, tvitrer han.

Trump sier han har vært i kontakt med guvernør Tim Walz, og betrygget han med at militiæret vil bistå han hele veien. Samtidig understreker han at myndighetene vil gjøre alt for å gjennopprettte ro og orden i byen.

– Når plyndringen starter, vil skytingen begynne, skriver presidenten på sin offisielle Facebook-side.

Da Frey under en pressekonferanse fredag morgen fikk spørsmål om presidentens uttalelser, sa han følgende.

– Svakhet er å ikke ta ansvar for din egen situasjon, svakhet er å rette fingeren mot noen andre. Minneapolis er sterk, vi skal komme oss gjennom dette, sier han.

Frey er tydelig på hva han tenker på i denne dramatiske situasjonen.

– Det viktige for meg er sikkerheten til våre innbyggere, sier han.