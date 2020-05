Salah-bildet vekker oppsikt

Mohamed Salah ser ikke ut til å ha ligget på latsiden under koronapausen, for bildene av egypteren i bar overkropp på torsdagens trening tyder på at han er i toppform før Premier League starter opp igjen 17. juni.

Men han vekker også oppsikt for en grop eller kløft i magemusklene.

– Magemusklene hans ser ut som Grand Canyon, skriver en på Twitter.

På spørsmål om hvorfor Salah har denne gropen i magen, svarer professor og fysioterapeut ved Norges idrettshøgskole, Kari Bø, at det er et hett spørsmål i debatten om delte magemuskler (rectus diastase).

– Delte magemuskler er vanlig hos kvinner i forbindelse med graviditet og etter fødsel, samt også overvektige både kvinner og menn. Dette kan se ut som det, men er det helt sikkert ikke, sier Bø til TV 2.

– Det vi ser i «gropen» er bindevevsdraget mellom de to rette magemusklene (linea alba) som antakeligvis synes veldig godt når man har godt utviklede magemuskler med stort muskelvolum og lite underhudsfett. Dermed trer avstanden (bindevevsdraget) mellom de to rette magemusklene godt frem. Uten at jeg kan si noe uten å ha snakket med eller undersøkt ham, vil jeg tro at han både har meget god styrke både i magemuskler og bindevev, forklarer Bø.

– Strammer sixpacken

Kari Bøs kollega hos Norges idrettshøgskole, fysioterapeut og doktorgradsstipendiat Sandra Bjordal Gluppe, mener det er interessant at menn som ikke er overvektige også kan ha delte magemuskler.

– På dette bildet ser det ut som han strammer «sixpacken». De rette magemusklene vil da komme tydeligere frem. Siden han får dette «søkket» inn, kan det kanskje tyde på at dette bindevevet mellom de rette magemusklene kan være forøket hvis man hadde gjort en ultralydundersøkelse å målt i hvile, sier Gluppe.

Hun presiserer at avstanden samtidig kan være helt normal og ufarlig.

– Det vanskelig å vite uten å ha undersøkt han eller vite noe om hans bakgrunnshistorie, sier hun.

Trente midt på natten

Daily Mirror har nylig fortalt hvordan Salah kombinerte ramadan med treningsarbeidet. Midt på natten – etter å ha spist døgnets eneste måltid – har han lagt ned treningsøkter for å holde formen ved like.

Forrige uke kunne Salah og resten av Liverpool-stjernene endelig ta opp treningen på Melwood, først i grupper på fem spillere. Tidligere denne uken ble det også tillatt med kontakttrening.

Torsdag kom bekreftelsen på at Premier League kommer til å starte opp igjen 17. juni. Liverpool spiller sin første kamp den påfølgende helgen.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng ned til Manchester City. Seks poeng fra de ni siste kampene er nok til å sikre de røde sin første ligatittel på 30 år.

Mohamed Salah står med 20 mål på 40 kamper denne sesongen.