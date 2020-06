Johaug og Team Ingebrigtsen velger stikk motsatte løsninger

Ledelsen i Friidrettsforbundet har lekt med tanken om å ha en høydesamling på vakre Juvassbreen for våre beste langdistanseløpere. Men nå har en eksperimentell Gjert Ingebrigtsen bestemt seg for at Team Ingebrigtsen dropper all høydetrening inntil videre.

Brødrene har vanligvis gjort de siste forberedelsene inn mot sesongen i Flagstaff i Arizona. Det blir det ikke noe av i år - et kraftig brudd på pappa Gjerts mangeårige laminerte treningsprogram. Nå tvinges de til å tenke nytt.

– Jeg har ikke fjernet laminaten på det, men det er stor forskjell å endre planene for å nå nye mål enn å endre planene uten grunn, sier han til TV 2.

– Velger ikke kvasi-løsninger

Pappa Ingebrigtsen er spent på hvordan mangel på høydetrening slår ut på formen til gutta.

– Derfor kommer vi ikke til å velge kvasi-høydeløsninger. Når det først er som det er, velger vi å droppe det, sier han.

– Så ingen Juvass?

– Nei, mest sannsynlig ikke. Da får vi ikke mulighet til å måle den forskjellen det er på å gjøre det og ikke å gjøre det, sier han.

Selv er Ingebrigtsen-gutta positive til eksperimentet.

– Spesielt på 1500 meter og kortere distanser. På 5000 meter og 10 000 meter vet vi 100 prosent at høydetrening og mengdetrening er det som funker. På de kortere distansene er det hele tiden et kompromiss mellom hvor mye, hvor hardt og hvor ofte man kan trene. Å teste ut det nå er interessant, sier Filip Ingebrigtsen.

– Det positive med det er at vi slipper å akklimatisere oss med å reise til høyden og når vi kommer hjem igjen. Der sparer vi en del dager, legger Jakob til.

Venter på Erna

Ski-esset Therese Johaug velger stikk motsatt løsning.

Mens Skiforbundet har avlyst planlagte samlinger i høyden, planlegger hun å dra på høydetrening på egenhånd så fort statsminister Erna Solberg opphever reiserestriksjonene.

– Det er jo ikke krise om jeg ikke får høydeopphold, situasjonen er lik for alle, men jeg har jo hatt så god erfaring med dette gjennom mange, mange år, at jeg håper selvsagt at det kan la seg gjøre også i år, sier Therese Johaug.

– Så i det øyeblikk Erna sier ja, så drar du på egenhånd?

– Yes! Jeg har som sagt grunnet koronaen ikke planlagt noen tur til høyden i sommer, men byr anledningen seg så reiser jeg. Men jeg venter til jeg får lov fra øverste hold, altså regjeringen, i Norge.

Therese Johaug har, i tillegg til felles samlinger med landslaget i Seiser Alm, Val Senales og Livignio i Italia, også reist til Seiser Alm på egenhånd eller sammen med blant andre Ingvild Flugstad Østberg. De to har også vært på "treningsferie" i Aspen de siste årene.

Johaug har sverget til høydeopphold og har gang på gang understreket hvor viktig det har vært for hennes suksess i langrennssporet. Også da hun var utestengt oppholdt hun seg i perioder i høyden.