Fra de er fire år gamle, må alle personbiler inn til EU-kontroll annet hvert år.

Her blir bilene sjekket på en rekke punkter. Hvis kontrollørene finner alvorlige feil, må disse utbedres og bilen vises igjen for å bli godkjent. Gjør man ikke det innen fristen, blir bilen begjært avskiltet og kan ikke brukes.

Den problemstillingen er ekstra aktuell for mange. Etter at 187.000 biler fikk tilbud om utsatt EU-kontroll i mars og april på grunn av korona-krisen, er det nå nemlig voldsom pågang fra bileiere som trenger å få bilen godkjent før fellesferien.

Mange har utsatt

Rekker man ikke det, blir det heller ingen bilferie.

Bilverksteder landet rundt vurderer å øke kapasiteten for å ta unna køen.

– Det er travle dager for våre verksteder, mange har utsatt EU-kontrollen og trenger godkjenning før de skal på bilferie. Foreløpig klarer vi å ta unna, men det er mulig vi må revurdere hvis pågangen blir større. Enkelte av våre verksteder vurderer utvidede åpningstider og lørdagsåpent dersom behovet øker frem mot fellesferien, sier Siw Holter, daglig leder i bilverkstedskjeden AutoMester.

EU-kontrollen har blitt stadig mer omfattende, dette er en grundig sjekk av hvor trafikksikker bilen er. Foto: Shutterstock/Tryg forsikring.

Mange vraker bilen

Adgangen til å utsette EU-kontrollen er nå opphørt. Samtidig viser ferske tall at over halvparten (55 prosent) av bilene som var til EU-kontroll hos AutoMester-kjeden i april ikke ble godkjent.

– En viktig årsak til periodisk kontroll av bilparken er å få sjaltet ut biler med feil og mangler som gir redusert sikkerhet i trafikken. Etter negativ EU-kontroll ser vi at mange velger å vrake eller kvitte seg med bilen, fremfor å risikere kostbare reparasjoner. Men for de fleste er det som regel ikke dyrt å få fikset årsaken til manglende godkjenning. Rundt 90 prosent av bilene på etterkontroll blir godkjent, sier Holter, i en pressemelding.

EU-kontrollen ble strengere – og dyrere

Slik ender mange av bilene som ikke blir godkjent på EU-kontrollen. Blir det kostbart å reparere, velger mange i stedet å vrake bilen.

Ikke det samme som service

I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Tryg Forsikring. svarer over to av ti, 24 prosent, at de ikke alltid pleier å overholde tidsintervallene for bilens service.

– Mange bileiere er trolig ikke så nøye med tidsfrister, men dropper du service på bilen kan det bli dyrt. I verste fall kan det gå utover garantien. Samtidig tror noen EU-kontroll er en slags service på bilen. Det er det ikke. Dropper man å gjennomføre EU-kontrollen innen tidsfristen, risikerer man å bli avskiltet på stedet ved kontroll, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

