Donald Trump går hardt ut mot borgemester Jacob Frey og hvordan han håndterer opptøyene som har oppstått etter dødsfallet til George Floyd.

Floyd døde etter han ble brutalt pågrepet på gaten i Minneapolis. I en video fra hendelsen sitter en politimann med kneet sitt på halsen til Floyd, mens han roper at han ikke får puste flere ganger.

Trump kritiserer Frey sitt manglende lederskap, og sier i en Twitter-melding at enten må ordføreren få kontroll på situasjonen i byen, eller så vil han sende inn nasjonalgarden og få gjort jobben selv.

– Jeg kan ikke stå å se på at dette skjer mot en flott by som Minneapolis, tvitrer han.

Respektløse

Natt til fredag norsk tid, blusset demonstrasjonen nok en gang opp da Minneapolis politistasjon ble påtent.

– Disse pøblene er respektløse overfor minnet av George Floyd. Det kan jeg ikke la skje, skriver han.

Trump sier han har vært i kontakt med guvernør Tim Walz, og betrygget han med at militiæret vil bistå han hele veien. Samtidig understreker han at myndighetene vil gjøre alt for å gjennopprettte ro og orden i byen.

– Når plyndringen starter, vil skytingen begynne, skriver presidenten på sin offisielle Facebook-side.

Trenger tid til etterforskning

Betjentene som utøvde den voldelige arrestasjonen har fått sparken, og både FBI og lokale politimyndigheter skal etterforske hendelsen. Borgemesteren er blant dem som har oppfordret til pågripelse av betjentene.

I en pressekonferanse natt til fredag, norsk tid, uttalte påtalemyndighetene i Hennepin County at de trenger mer tid før de kan ta en avgjørelse.

– Vi kommer til å etterforske hans død så kjapt, grundig og fullt ut som rettferdigheten krever. Av og til tar det litt tid, og vi ber folk om å være tålmodige. Vi må gjøre dette rett, uttalte Mike Freeman.

Erklært krisetilstand

Sent torsdag kveld meldte guvernøren i Minnesota at han har sendt nasjonalgarden for å ta hånd om opptøyene. Guvernør Tim Walz erklærte krisetilstand i delstaten for å beskytte innbyggerne.

Over 500 medlemmer av nasjonalgarden ble sendt til Minneapolis tidlig fredag morgen for å bistå i håndteringen av opptøyene. I tillegg bistår delstatspolitiet med 200 betjenter, samt flere helikopter.

Guvernøren oppfordrer samtidig alle til å ta lærdom og gjøre endringer som følge av Floyds dødsfall.

– Det er på tide å gjenoppbygge byen og justissystemet og forholdet mellom politiet og de som de skal beskytte. George Floyds død bør lede til rettferdighet og systemendringer, ikke mer død og ødeleggelse. Som hans familie har sagt, uttalte guvernøren.

Borgemester Jacob Frey har også erklært krisetilstand i i byen. Den vil vare frem til klokken 17.00 søndag.

Politistasjon i flammer

Floyds død har skapt stort hysteri i USA, og demonstrasjonene har ikke latt vente på seg. De siste dagene har opptøyene eskalert og tidlig fredag morgen norsk tid stod Minneapolis-politistasjon i flammer.

Flere demonstranter tok seg inn i bygningen og tente på. Politiet hadde tilsynelatende forlatt stasjonen, som ligger i nærheten av der Floyd døde.

OPPTØYER: Opptøyene har eskalert natt til fredag, etter drapet på George Floyd. Foto: Julio Cortez

Natt til torsdag ble også deler av et nabolag brent ned, en seksetasjers-boligblokk som skulle huse leietakere med lav inntekt, samt at flere butikker ble plyndret. Ifølge politiet forsøkte 50-60 personer å plyndre en av Targets butikker torsdag ettermidag, lokal tid.

Sprer seg

Urolighetene sprer seg over hele USA. I byen St. Paul som grenser til Minneapolis har det vært registrert uroligheter i over 20 forskjellige områder.

Demonstrasjonen har også spredt seg til storbyen Los Angeles. Natt til fredag melder The Washington Post at det har blitt skutt mot en føderal bygning i Denver hvor mange hadde samlet seg.