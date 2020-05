Borgermester får massiv kritikk etter Floyd-uttalelse

En borgermester i delstaten Missisippi får kraftig kritikk etter at han uttalte at «Hvis du sier du ikke kan puste, så puster du».

Mandag denne uken døde George Floyd (46) etter at han ble kvalt av en politibetjent under en pågripelse i Minneapolis i Minnesota.

Hans dødsfall er nå under etterforskning, og de siste dagene har det vært massive demonstrasjoner og tilfeller av opptøyer i flere byer. Byens borgermester krever at betjentene som var involvert, som har fått sparken, blir siktet.

Slettet konto

Nå får en annen borgermester, Hal Marx i byen Petal i delstaten Missisippi, massiv kritikk etter å å ha uttalt seg om temaet, og byen han representerer prøver å få ham sparket.

Da Floyd ble pågrepet satte en betjent kneet sitt oppå halsen hans i flere minutter, og i en video fra pågripelsen sier han blant annet at han ikke får puste. Han ble kort tid etter erklært død.

– Hvis du sier du ikke kan puste, så puster du. Han døde antageligvis av en overdose eller et hjerteinfarkt, skrev han på Twitter tirsdag.

Kontoen er senere slettet, skriver NBC News. På sin Facebook-side skriver byen Petal at Marx også har kommet med uttalelser på sin personlige Facebookside som de beklager.

Borgermesteren mener at de fire politibetjentene nå blir ofret.

– Hvorfor i huleste ville noen ville bli politi i samfunnet vi har i dag, uttalte han også.

Krever hans avgang

Etter å ha fått massiv kritikk fra flere av Petals innbyggere, deriblant Anthony Alford, som nå spiller for Toronto Blue Jays, forsvarte borgermesteren seg.

– De tolerante progressive tolererer ikke en enkel faktauttalelse, svarte han ifølge kanalen WLBT.

Han har senere moderert sine uttalelser noe, skriver USA Today.

– Jeg tror at folk dømmer for kjapt, før de har alle fakta. Jeg kan ikke si om en kriminell handling ble begått eller om de gjorde noe rett eller galt. Alt jeg sier er at en ikke må dømme kun på det en ser i videoen, sier Marx.

Lederen for The National Association for the Advancement of Colored People i området, Clarence Magee, sier at borgermesterens kommentarer var unødvendige, uansett hva hans intensjon var.

– Å høre det utsagnet fra en borgermester, eller fra hvem som helst, er bekymringsverdig, sier han.

Ifølge avisa Hattiesburg American ble det torsdag avholdt et ekstraordinært møte i Petal for å tvinge han til å gå av.

– Kommentarene fra borgermester Hal Marx Facebooks-side representerer ikke vår bys ledere. Vi forstår frustrasjonene uttalelsene har skapt, uttaler byen på sin Facebookside torsdag.

Avstemmingen i bystyret om å få han til å trekke seg var enstemmig, ifølge avisa.

– Jeg vil aldri gi etter for mobbens tankegang, sier han ifølge avisa.