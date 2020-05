Fnyser av Trump sosiale medier-ordre: – 95 prosent politisk teater

Torsdag lanserte Trump sitt svar etter at Twitter la en faktasjekk på to av meldingen hans. Ekspertene er skeptiske til Trumps sosiale medier-ordre.

USAs president Trump har ikke vært nådig etter at mikrobloggtjenesten Twitter la en faktaramme rundt to meldinger han sendte ut tidligere denne uken, der han kom med påstander om det å stemme via post i USA.

Torsdag lanserte den ivrige Twitter-brukeren, som har over 80 millioner følgere, sitt svar, i form av en presidentordre. Presidentordren har som mål om å begrense sosiale medier-selskapenes makt, ved å gjentolke en lov fra 1996 som beskytter nettsider og teknologiselskaper fra søksmål, skriver CNN.

Ifølge Reuters tillater loven selskapene å fjerne innlegg som er på kanten, men fortsatt lovlige.

– Uten juridisk slagkraft

Ekspertene tror ordren har lite for seg. Til Reuters sier Daphne Keller ved Stanford University, som spesialiserer seg på lovverk som gjelder internett, at ordren stort sett er retorikk uten noe rot i lovverket.

– Det er 95 prosent politisk teater, sier hun.

– Og det er uten juridisk slagkraft, fortsetter hun.

Ytringsfrihetsekspert Marc Randazza sier til Reuters at han i likhet med Trump bekymrer seg over sensurmakten til selskapene, men at han tviler på at ordren vil ha noe praktisk effekt.

– Jeg tror det er mer en beskjed fra lederen, eller en uttalelse om hva man ønsker, foran en plan for hva som faktisk skal skje, sier han.

Flere eksperter uttaler til Reuters at det også er høyst usikkert hvorvidt forvaltningsorganet Federal Communications Commission (FCC) vil være enig i Trumps tolkning av loven fra 90-tallet. Og om de er det, vil ikke deres tiltak ha noen bindende makt overfor dommerne som skal vurdere dette.

En av dem som skrev loven, senator Ron Wyden fra Oregon, uttaler at Trumps ordre er stikk i strid med dens originale formål.

Kan bryte med ytringsfriheten

Ifølge republikaneren Robert McDowell, som tidligere har vært en del av FCCs lederskap, vil Trumps ordre trolig bryte med ytringsfriheten sosiale medie-selskapene besitter. Han forteller at selskapene har de samme beskyttelsene på det feltet som individer gjør.

En av de fem sittende medlemmene i lederskapet, demokraten Jessica Rosenworchel, støtter McDowells uttalelser.

– En presidentordre som vil gjøre FCC til presidentens talepoliti er ikke svaret. Det er på tide for de i Washington å stå opp for ytringsfriheten. Historien vil ikke behandle taushet snilt, sier hun.

Andre metoder

Ifølge CNN har presidenten andre, langt enklere, grep han kan ta om han vil straffe selskapene. Ifølge nyhetskanalen kan han blant annet instruere føderale etater til å ikke bruke penger på sosiale medier-plattformer eller kreve at justisdepartementet undersøker hvorvidt selskapene er politisk partiske.

Det hvite hus, Facebook og Twitter har ikke ønsket å svare Reuters på spørsmål om ordren.



En professor i nettsikkerhet ved det amerikanske marineakademiet forteller til CNN at han tror formålet med Trumps ordre er å påvirke den amerikanske kongressens videre arbeid.

– Slik jeg ser ordren, er det rammeverket for forandringer som blir foreslått for Kongressen, sier Jeff Kosseff

Et forslag for å endre loven fra 1996 er allerede underveis, ifølge CNN, og skriver videre at både USAs justisdepartement og flere republikanere arbeider for å svekke deres beskyttelse under det som kalles Section 230.

– Vi vet ikke helt hvordan moderne internett vil se ut uten Section 230, sier Kosseff.