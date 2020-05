Guvernør erklærer krise – sender inn nasjonalgarden

Det har vært store demonstrasjoner i Minneapolis de siste tre dagene som følge dødsfallet til George Floyd, som døde som følge av en pågripelse. En video fra hendelsen viser en politimann som sitter med kneet oppå halsen til Floyd, mens han flere ganger sier at han ikke får puste.

Politibetjentene har siden fått sparken, og FBI er blant dem som nå etterforsker saken.

Ifølge nyhetsbyrået AP er deler av et nabolag brent ned natt til torsdag, flere butikker er blitt plyndret og det har vært flere sammenstøt mellom innbyggere og politiet.

Ifølge politiet forsøkte 50-60 personer å plyndre en av Targets butikker torsdag ettermiddag lokal tid, noe som spredte seg til andre butikker da politiet stengte av inngangen. I byen St. Paul, som grenser med Minneapolis, er det registrert uroligheter i omtrent 20 forskjellige områder.

Erklærer krise

Sent torsdag kveld melder guvernøren i Minnesota at han har sendt nasjonalgarden for å takle opptøyene. Ifølge guvernør Tim Walz erklærer han nå krisetilstand i delstaten for å beskytte innbyggerne.

Ifølge AP har ikke guvernøren sagt hvor mange fra nasjonalgarden som kommer til å bistå byen, eller om de vil bli tatt i bruk allerede torsdag. Nasjonalgarden skal bidra med mannskap, utstyr og fasiliteter, ifølge Star Tribune. Delstatspolitiet vil også bistå med 200 betjenter, samt flere helikopter.

Guvernør Walz oppfordrer samtidig alle til å ta lærdom og gjøre endringer som følge av Floyds dødsfall.

– Det er på tide å gjenoppbygge byen og justissystemet og forholdet mellom politiet og de som de skal beskytte. George Floyds død bør lede til rettferdighet og systemendringer, ikke mer død og ødeleggelse. Som hans familie har sagt, uttaler guvernøren.

Også borgermester Jacob Frey har erklært krisetilstand i selve byen Minneapolis, skriver avisa Star Tribune. Den vil vare frem til klokken 17.00 søndag, skriver avisa.

Ifølge The Washington Post har torsdagens demonstrasjoner foregått langt roligere enn de to forrige dagene.

Butikkeier pågrpet

Under opptøyene onsdag ble en mann skutt og drept. I etterkant er en butikkeier pågrepet, mistenkt for handlingen, skriver CBS Minnesota. Vedkommende er så langt ikke siktet, skriver nyhetskanalen.

Videre ble seks personer pågrepet utenfor boligen til politbetjenten som satt med kneet oppå halsen til Floyd.

– Jeg er redd

Blant det som brant ned natt til torsdag var en seksetasjers uferdig boligblokk som var ment å for leietakere med lav inntekt.

– Vi brenner ned vår eget nabolag, sier 24-årige Deona Brown til AP.

Hun forteller at hun er bekymret over ødeleggelsene nær hjemmet sitt.

– Det politibetjenten gjorde var galt, men når er jeg redd, sier hun.

Ifølge politisjef Medaria Arradondo var det onsdag kveld, da det var store ødeleggelser rundt politistasjonen der politibetjentene som pågrep Floyd jobbet, en gruppe som pekte seg ut.

– Det var en kjernegruppe som virkelig fokuserte på å ødelegge.

Roligere natt til fredag

I tillegg til demonstrasjoner og opptøyer i tvillingbyene Minneapolis og St. Paul, har det tidligere også oppstått konfrontasjoner i storbyen Los Angeles. Natt til fredag melder The Washington Post at det har blitt skutt mot en føderal bygning i Denver hvor mange hadde samlet seg.

Ifølge avisa har demonstrasjonene i Minneapolis, hvor tusenvis marsjerer, foreløpig foregått rolig natt til fredag norsk tid. Selv om demonstrantene på et tidspunkt forsøkte å stenge ned en vei, flyttet de seg blant annet for en ambulanse som var på vei forbi.

– Trenger tid

Byens borgermester er blant dem som har oppfordret til en pågripelse av betjentene som deltok i anledning Floyds død. Under en pressekonferanse natt til fredag norsk tid fortalte påtalemyndigheten i Hennepin County at de ikke trenger mer tid før de tar en avgjørelse.

– Vi kommer til å etterforske hans død så kjapt, grundig og fullt ut som rettferdigheten krever. Av og til tar det litt tid, og vi ber folk om å være tålmodige. Vi må gjøre dette rett, uttalte Mike Freeman.