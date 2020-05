Seks brudd i nesen – har slitt med å puste

– Det er seks brudd i nesen, og neseveggen er trykket helt ut av stilling. Den ser ut som et trekkspill. Kirurgen som har sjekket nesen sa at bildene av den sier mer enn tusen ord, sier Løke til TV 2.

Hun kan fortsatt fleipe med skaden hun pådro seg i duell med danske Lotte Griegel i VM.

Løke spilte store deler av mesterskapet i desember med brukket nese. Etter VM brakk hun den på plass og spilte cupfinalen rett før nyttår. Men det har ikke bare vært spøk i ettertid.

– Jeg slet med pusten under VM, men håpet at det å knekke nesen på plass skulle holde. Jeg har klart å trene og spille i nesten et halvt år, men jeg kjenner jo forskjell på før og etter bruddet. Jeg merker at pusten ikke fungerer som den skal, forteller Løke.

– Når jeg sover puster jeg gjennom munnen. Slik kan det ikke fortsette. Kirurgen sa at han med en gang hørte det på stemmen min at det var galt. Det er ingen god passasje der, forklarer hun.

Nå blir det operasjon på onsdag og ingen landslagssamling. Men så lenge nesa ikke skal peke mot OL i Tokyo er det nå det passer best.

– Hadde det vært OL i sommer så hadde jeg ventet, men nå er jeg glad jeg få gjort noe med det. Så blir det noen ukers pause, og så er jeg klar til sesongoppkjøring i juli, sier Løke.