Metallica-stjernen med dyster spådom

Lars Ulrich mener vi må innse at det kanskje aldri blir som normalt igjen.

Selv om mange land har begynt å lette på koronatiltakene, påvirker fortsatt pandemien store deler av samfunnet. Blant de som stadig preges av den nye hverdagen er mennesker som lever av et betalende publikum.

Metallica, som er et av verdens største liveband gjennom flere tiår, ser mørkt på de planlagte arenakonsertene som skulle avholdes senere i år.

– Vi har kanskje 15 livekonserter i kalenderen i år. Nå vet vi åpenbart ikke om noen av dem kommer til å skje, sier bandets trommis og danske grunnlegger Lars Ulrich (56) i fredagens episode av Fredrik Skavlans intervjuserie «SKAVLAN + 1».

ET NYTT «NORMALT»: Metallica-trommis Lars Ulrich mener vi må forberede oss på at verden aldri blir helt «normal» igjen. Her er han avbildet i 2013. Foto: Francois Guillot/AFP PHOTO

Ulrich mener optimismen som fantes i begynnelsen av mars har bleknet.

– Da var vi sånn «om en måned eller to kommer alt til å være tilbake til normalen». Og nå, 10-11 uker senere, innser vi at det kanskje aldri kommer til å bli «normalt» igjen. Det må kanskje komme et nytt «normalt», sier han.

Vurderer alternative konsertmuligheter

På spørsmål om han tror det er en mulighet for at det aldri igjen vil kunne spilles store arenakonserter, forsøker trommeslageren å være realistisk.

– Jeg forstår vanskelighetene som ligger foran oss. Med en vaksine, og jeg snakker ikke tre eller seks måneder fra nå, men fem år fra nå, så tviler jeg sterkt på at det aldri kommer en tid igjen hvor folk kan opptre på en arena, det vanskelig å se for seg. Men det kan være at det ikke skjer på ganske lenge.

Selv om det ser ut til at alle årets store Metallica-konserter blir avlyst, kan fansen likevel øyne håp om å se bandet opptre.

Ulrich forteller nemlig at de nå utforsker hvordan de kan tilfredsstille fansen samtidig som de unngår å bryte smittevernsreglene.

– Vi ser på ting nå, og det finnes noen muligheter. Nede i Danmark har de hatt noen «drive in»-konserter, og vi ser på muligheter for å spille ett sted samtidig som det blir vist andre steder.

Avslører nytt album

Alternative konserter er ikke det eneste lyspunktet i en Metallica-fans nære fremtid, skal man tro Ulrich.

Bandets ukentlige Zoom-møter har nemlig gått fra statusoppdateringer til idéutveksling til et nytt album – fra karantene.

– Vi har akkurat begynt, kanskje de siste fire ukene, med å finne sammen igjen. Vi har jo hatt kontakt, men nå har vi funnet tilbake til hverandre på en kreativ måte, og vi er på en måte i oppdagelsesmodus. Vi sender idéer til hverandre via e-post og Zoom og lager musikk i denne uvanlige situasjonen, forklarer stjernen.

– Nå må vi bare finne ut av hvor mye vi kan skape uten å være i det samme rommet. Det er en annerledes greie, fortsetter han.

– Det høres ut som albumet er på vei?

– Ja, jeg vil si at det er på vei.

Til tross for at koronasituasjonen har skapt praktiske problemer for musikeren, ser han positivt på tilværelsen.

– Det er en bra ting å være i live, selv med utfordringene som finnes i verden. Og vi skal prøve å gjøre så godt vi kan.

Se Fredrik Skavlans nye intervjuserie «SKAVLAN + 1» fredag etter 21-nyhetene på TV 2 Nyhetskanalen eller på nett nå!