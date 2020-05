– Alle klubber bør sjekke om de kan få tak i Vegard Forren

Torsdag ble det klart at Vegard Forren sin tid som Molde-spiller er over. Partene inngikk en minnelig avtale som gjør at 32-åringen er fristilt fra kontrakten.

Dermed står Forren fritt til å finne seg en ny klubb, og uttalte til Romerikets Blad torsdag at han ønsker å fortsette karrièren i eliteserien.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det kan bli flere som melder sin interesse.

– Det blir spennende å se hvem som plukker opp Vegard Forren nå, for sportslig sett er han en av de beste midtstopperne vi har i Norge, mener Mathisen.

– I Rosenborg er nok alle broer brent etter at han nesten var klar for dem i 2017, og så trakk seg. Men bortsett fra Rosenborg og Molde i eliteserien bør alle klubber sjekke ut om de kan få tak i Vegard Forren. For han kommer til å kunne spille fotball i mange flere år og på et høyt nivå i Norge, så lenge han er motivert og fokusert, legger han til.

– Håper og tror han har lært mye

I et åpenhjertig intervju med TV 2 mandag fortalte Forren om gamblingproblemene han har slitt med i 15 år. Han skal blant annet ha lånt penger fra Molde-spillernes botkasse, og enden på sagaen ble at Forren og Molde gikk hver til sitt torsdag.

– Jeg håper at det han nå har vært igjennom skal gi ham den motivasjonen til å slå tilbake med gode prestasjoner på fotballbanen. For det kan være det som til slutt kan hjelpe ham ut av denne veldig triste situasjonen, sier Mathisen og legger til:

– Jeg både håper og tror han har lært mye av det han nå har vært igjennom, og nå er alle oppmerksom å det, så da er det sånn sett vanskeligere å skjule.