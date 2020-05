Politiet søker etter mulige bevæpnede personer på Gardermoen

Politiet er på stedet og søker gjennom området fortløpende, og har foreløpig ikke gjort noen funn.

– Vi er på Gardermoen med et tilstrekkelig antall politipatruljer, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet understreker at det kun er én person som mener å ha sett personer med våpen.

– Til tross for mange personer i området, er det kun en person som melder til politiet om en slik observasjon, melder politiet.

Til NTB sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt at det dreier seg om en uavklart situasjon.

– Det er en mann som har meldt fra om at han har observert menn med våpen ved hovedinngangen ved ankomst eller avgang. Vi legger likevel til grunn at han er den eneste av mange personer på stedet som har sett disse mennene, og at han fremstår som beruset, sier operasjonslederen.

Bevæpnet politi er nå på stedet. Det vil også bli benyttet politihelikopter, opplyser Marstad.

– Vi tror dette er langt mindre dramatisk enn det kan se ut til nå, men vi må ta slike meldinger på alvor, sier han.

