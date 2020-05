Nabokrangel endte i skyting og spadeslag

Politiet måtte torsdag kveld rykke ut til en privat adresse i Nord-Odal, der to menn i 40-årene hadde røket i tottene på hverandre.

Årsaken til nabokrangelen er foreløpig uklar.

– Det er nok noen som har hatt en konflikt over tid, men det toppet seg i dag, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til TV 2.

Dermed slo den ene mannen den andre med en spade, mens den andre avfyrte skudd.

– På et tidspunkt blir det skutt to skudd i bakken med en ni millimeters pistol, sier operasjonslederen.

Ingen av de involverte har fått skader av betydning i forbindelse med kranglingen.

– Det er bare noen små, røde merker etter spaden, sier han.

Politiet er på stedet og prater med de involverte.

– Vi gjør et par avhør med dem og eventuelle vitner, og prøver å finne ut hvorfor dette har skjedd, sier operasjonslederen.

De involverte er to menn i 40-årene. Politiet har ikke kjennskap til noen av dem fra tidligere.



– Det ligger an til at begge blir anmeldt for sine overtredelser, sier han.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.55.

– Da har begge parter med noen minutters mellomrom ringt og ville snakke med politiet, sier han.