Gabriel Rasch (44) skal lede sykkelsportens Real Madrid til Tour de France-seier

Team Ineos, tidligere Team Sky, skal fra 29. august - om alt går bra i bekjempelsen av koronaviruset - jakte på sin åttende seier i Tour de France.

Mannen som skal legge planen for at det skal skje, er norsk.

Gabriel Rasch (44) er sportsdirektør på sjuende året. Før det var han proff og i mange år en trofast hjelper for Thor Hushovd. Nå blir han sjefsportsdirektør.

– Det er skrekkblandet fryd, for det er veldig mye ansvar. Det betyr at jeg har hovedansvaret for alt det taktiske. Det er klart at det er en stor tillitserklæring fra ledelsen i laget, sier 44-åringen, som faktisk aldri har vært på Tour de France før.

Ineos mistet tidligere i år den respekterte sportsdirektøren Nicolas Portal brått etter at 40-åringen fikk hjertinfarkt. Nå blir Rasch, en god venn av Portal, den som skal være med å fylle tomrommet.

Må sjonglere egoer

Team Ineos er sykkelsportens rikeste og mektigste lag. TV 2 sportens sykkelekspert Johan Kaggestad liker å sammenligne dem med fotballstormakten Real Madrid.

Og som i Real Madrid, er det mange stjerne-ego som må sjongleres. Laget har fjorårsvinner Egan Bernal, 2018-vinner Geraint Thomas og firedobbelt vinner Chris Froome, som alle har ambisjoner om å vinne til høsten.

Nå er Rasch i ferd med å bygge gode relasjoner til de tre for å være best mulig rustet til rittet starter.

– Det er for tidlig å si noe hvem som skal være lederen vår, om vi skal ha to eller tre. Vi har tre ryttere, som alle på papiret har det som skal til for å vinne Tour de France, sier han diplomatisk.

I en uttalelse fra laget gitt til Sky heter det at alle tre må forberede seg på å være kapteiner under Touren.

– Er alt annet enn gul trøye fiasko?

– Hehe, det kommer an på hvordan det skjer, tror jeg. Men det er jo hovedmålet. Det verden ser på, er Tour de france, konstaterer han.

Alle vil vinne

Posisjoneringen blant de tre superstjernene er allerede begynt. Bernal har sagt at han ikke er lysten på å ofre seg for noen av de andre, Thomas har rittet som sitt hovedmål, mens Froome nylig uttalte til Skysports Italia at han er klar til å være en leder når Touren starter.

– Men det viktigste er at laget vinner. Veien vil avgjøre resten, var meldingen, mens han også uttalte at ikke visste hvordan laget skal sjonglere tre ledere.

35 år gamle Froome, som har kjempet seg tilbake etter en grufull skade i fjor, er blitt linket bort fra Ineos i sommer.