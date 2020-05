I 2014 ble Eric Garner (46) drept av en politimann i New York. Torsdag møtte talte moren hans, Gwen Carr, til innbyggere i Minneapolis.

– Dette åpner gamle sår, sa hun til folkemengden.

Gwen Carr mistet sønnen Eric Garner i 2014. Foto: Stephen Maturen/Getty Images/AFP

Eric Garner døde under en pågripelse da politimannen Daniel Pantaleo tok kvelertak på han. I likhet med drapet på George Floyd i Minneapolis, som har ført til massive protester, ble drapet på Eric Garner filmet.

Opptaket viste hvordan den astmasyke Garner stønnet at han ikke fikk puste. Kort tid etter mistet han bevisstheten og ble erklært død ved ankomst sykehuset. Obduksjonsrapporten konkluderte med at han ble drept som et resultat av politiets maktbruk.

Likevel har Gwen Carr måttet kjempe for at sønnens død skulle få konsekvenser. En storjury besluttet at det ikke skulle reises tiltale mot Pantaleo, og først i 2019 sa New York-politiets sjef James O'Neill at politimannen hadde blitt avskjedighet som følge av hendelsen.

Til sammenlikning var borgermester i Minneapolis, Jacob Frey, raskt ute og krevde at drapet på George Floyd måtte få konsekvenser for de involverte politimennene. Det hyller Garners mor.

– I mitt tilfelle tok det fem år å få én betjent sparket, og det hadde ikke skjedd hvis jeg ikke hadde presset på etter at føderale myndigheter sa at de ikke ville gå videre med saken, sa hun.

– Jeg sa «dere går kanskje ikke videre med saken, men det gjør jeg!»

– En ensom vei

Torsdag sa Carr til innbyggerne i Minneapolis at også de må kjempe videre.

– Det er det dere også må gjøre, for dette kommer ikke til å bli en enkel kamp, det kan jeg si med en gang. Akkurat nå står alle med dere, men det kommer til å bli en ensom vei, sa hun, og fortsatte:

– Dere kan velge å fortsette å gå, eller dere kan lene dere tilbake og si at dette bare blir nok en nyhetssak. Dere kan ikke bare la dette bli nok en nyhetssak.

Hun understreker at det ikke trengs å gjøres på en voldelig måte. Massive opprør har spredt seg fra Minneapolis til flere amerikanske byer som en reaksjon på drapet.

– Vi kan gjøre det politisk, valget kommer snart. Ikke bare sitt der og si at din stemme ikke teller. Vi fikk politikerne inn, vi kan få dem ut, sa hun, og fortsatte:

– Vi må fortsette å gå fremover. Denne unge mannen og min sønn vil ikke komme tilbake, men vi må kjempe for andre.

Sent torsdag kveld skriver nyhetsbyrået AP at guvernøren i Minnesota har sendt nasjonalgarden for å takle opptøyene.

Ifølge guvernør Tim Walz blir dette gjort for å beskytte innbyggerne.

– Det er på tide å gjenoppbygge byen og justissystemet og forholdet mellom politiet og de som de skal beskytte. George Floyds død bør lede til rettferdighet og systemendringer, ikke mer død og ødeleggelse. Som hans familie har sagt, uttaler guvernøren.

Krever straffeforfølgelse

Carr har reist til Minneapolis sammen med pastor og borgerrettsaktivist Al Sharpton. Han sa torsdag, at dersom drapet på Eric Garner hadde fått rettslige konsekvenser, hadde Floyd kanskje levd i dag.

– Hadde den betjenten blitt arrestert, hadde Floyd kanskje levd i dag, sa han.

Borgerrettsaktivist Al Sharpton. Foto: Stephen Maturen/Getty Images/AFP

De fire involverte politimennene fikk sparken dagen etter hendelsen, og borgermester Jacob Frey krever at politibetjenten som satte kneet sitt på nakken til Floyd, pågripes.

– Hvorfor er ikke denne mannen som drepte George Floyd i fengsel, spurte han under en pressekonferanse onsdag.

Al Sharpton sa torsdag at det er viktig at de involverte politibetjentene straffeforfølges.

– Slik at vi slipper å stå her om fem år fra nå, og si at de burde ha straffeforfulgt i Floyd-saken, sa han.

Sharpton understreker at alt man trenger for å arrestere noen er skjellig grunn til mistanke.

– Dere trenger ikke mer enn de har nå for å arrestere de fire politimennene. Det er skjellig grunn til mistanke akkurat nå. Dere har en død mann, dere har et opptak som viser hvordan han døde og dere har et opptak som viser at de tre andre politimennene ikke gjorde noe som helst for å hindre det, sa han.

– Vi er alle sinte

PROTESTER: En mann ligger på bakken etter å ha blitt sprayet med pepperspray under en demonstrasjon i Memphis torsdag. Foto: Patrick Lantrip/Daily Memphian via AP

Også Sharpton snakket kort om protestene som har oppstått i kjølvannet av drapet på Floyd.

– Vi er alle sinte, men vi bruker sinnet på forskjellige måter, sa han.

Borgerrettsaktivisten fortalte at han hadde blitt spurt om han ville snakke om volden som har oppstått i forbindelse med protestene.

– Volden jeg snakker om er hvordan en mann kunne holde en mann nede med et kne på halsen hans i ni minutter. Det var da volden startet.

Sharpton sa videre at han står med Floyds familie og at de nå ber om at det rette skal skje fyllest.

– Det er mange som sier til meg at «pastor Al, vi trenger fred». Og det gjør vi, men det er forskjell mellom ro og stillhet, sa han, og fortsatte:

– Prisen for fred er rettferd. Ikke bare fortell folk at de skal være stille og fortsette å lide. La dem vite verdien av sine liv. La dem vite at loven virker for dem. Da vil dere ikke trenge å prøve å få dem til å være stille, for de vil være fornøyd. Vi vil ha rettferdighet. Ingen rettferd, ingen ro.