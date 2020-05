Mener Trumps egne tweets kan bli slettet

USAs president, Donald Trump, utstedte en presidentordre torsdag, som tar sikte på å svekke den juridiske beskyttelsen sosiale medier har.

Det vil si at sosiale medier skal kunne stilles til ansvar for det brukerne deres skriver.

Med få unntak har ikke Twitter, Facebook og andre sosiale medier i dag ansvar for hva brukere poster på deres sider fordi dette har vært beskyttet gjennom seksjon 230 i den såkalte «Communication Decency Act»

Ordren fra presidenten kom etter at han hadde lagt ut flere tweets som ble merket med faktasjekk fra mikrobloggertjenesten Twitter.

Kan slå tilbake

Anine Kierulf er jurist og ekspert på ytringsfrihet. Hun mener presidentordren kan være svært problematisk for de sosiale mediene.

– Det vil kunne slå ut på to forskjellige måter. Den ene er at de ikke modererer noe som helst, fordi de tenker at jo mindre de gjør, jo mindre ansvar får de. Det andre er at de tror at de kan komme i ansvar uansett, så de tar bort veldig mye mer enn de gjør i dag, for sikkerhets skyld, sier Kierulf, som er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Kierulf tror Trumps egne tweets kan bli tatt ned som følge av ordren.

– Det kan jo hende at dette slår tilbake på ham selv, han har nytt godt av Twitter, kan man si, som utløp for sine kommunikative behov.

– Hvis man tenker at hele grunnlaget for hans store Twitter-suksess er at han kan si veldig mange veldig rare ting helt fritt, så vil det å gjøre det mer usikkert for Twitter å la folk si veldig mange rare ting veldig fritt, det vil jo undergrave hans mulighet til å gjøre det samme.

Dersom presidentordren blir slik det hvite hus har varslet, kommer dette til å ramme ytringer i sosiale medier.

– Vil dette kunne få konsekvenser også for norske brukere?

– Ja, det er klart. Hvis konsekvensen blir at Twitter, Facebook, Google, Youtube og alle andre blir mye mer forsiktige med hva de tillater på platformene sine, så vil veldig flere av de ytringene vi holder på med også her, bli tatt ned, sier Kierulf.