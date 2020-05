To biler involvert i trafikkulykke

Tre personer får behandling på stedet etter et trafikkuhell i Sarpsborg torsdag ettermiddag.

Tre personer var involvert i ulykken, opplyser Øst politidistrikt.

Det ble først meldt at en person satt fastklemt etter trafikkuhellet der to biler var involvert torsdag ettermiddag.

Like før klokken 17.50 melder politiet at ingen er fastklemt, men at en person behandles av helsepersonell på grunn av store smerter.

Ytterligere to personer behandles i ambulanse på stedet.

Rv 22 er stengt i begge retninger på ulykkesstedet.