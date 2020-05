Superstjerne til Elverum: – Tidenes signering i norsk håndball

Høyrekanten Luc Abalo (35), som har tatt åtte gull med Frankrike, drar fra Paris og PSG til Østerdalen.

- Jeg hadde aldri trodd jeg skulle spille i Norge i løpet av min karrière, men dette var utfordringen som ventet på meg uten at jeg visste det, sier Luc Abalo om den overraskende overgangen.

Fra seg av begeisting

I Elverum er de også meget overrasket over at de klarte å lande en ettårsavtale med den meritterte franskmannen.

- Dette er sprøtt og helt enormt for oss, sier sportssjef i Elverum Håndball, Nils Kristian Myhre til TV 2.

– Det er den største spillerovergangen som har vært i norsk håndball noen gang, det er jeg sikker på.

TV 2 s håndballekspert Bent Svele mener ikke at sportssjefen tar for store ord i sin munn.

- Det er uvirkelig. Jeg trodde ikke det var mulig å hente en slik kapasitet til norsk klubbhåndball. Dette er i særklasse tidenes signering i Norge, dette er en verdensstjerne. Det er en anerkjennelse og det blir en fest å få en slik spiller til Norge, sier Svele.

35-åringen har 262 landskamper og over 800 mål for håndball-supermakten Frankrike.

På høyrekanten har Abalo vært for Frankrike det Louvre er for Paris, et landemerke full av kunst. Han har i løpet av 15 år på landslaget tatt 12 medaljer, åtte av dem gull i OL, VM og EM. Han vant Champions League med den tidligere spanske toppklubben Ciudad Real, før han gikk til PSG.

Sagosen gleder seg

Der har han vært de siste åtte sesongene. De tre siste sammen med Sander Sagosen.

- Det er en rimelig syk signering av en norsk klubb, sier Sagosen til TV 2.

– Morsomt å få han til Norge. Jeg hadde virkelig ikke sett den komme, men veldig bra for norsk håndball. Og han kommer til å bli et friskt og bra pust i ligaen.

Spilleren med tilnavnet «Skywalker» skulle avslutte en fantastisk karriere med OL, men så ble lekene utsatt, og Abalo trengte jobb ett år før sin «grand final»- Elverum er et ungt lag med store ambisjoner nasjonalt og i Champions League. Jeg liker prosjektet, og kan komme inn med erfaring. Jeg er virkelig glad for å få muligheten til å oppleve noe nytt, sier den franske veteranen.

Elverum fikk først en henvendelse fra Abalo sin agent.

- Ved første øyekast virket det perifert og usannsynlig. At dette var noe som gikk ut til mange klubber og at vi var sjanseløse på noe sånt. Men etter hvert skjønte vi at det var mulig. Vi fikk en god dialog, og så gikk det i boks, forteller sportssjef Myhre.

Sender et signal

Det har gått rykter om at den tyske storklubben Kiel, som har hentet Sander Sagosen fra PSG, også var interessert i Abalo.

Sånn sett er også overgangen veldig spesiell.

- Det er en dyr spiller i norsk målestokk, men vi setter ikke noe over styr økonomisk, sier Myhre.

- Overgangen er en anerkjennelse av jobben vi har gjort de siste årene. Det gir oss oppmerksomhet når en slik spiller velger Elverum. Det handler om å stå bedre rustet slik at vi kan komme gjennom det trange nåløyet til Champions League. Dette gir et signal til EHF om at vi mener alvor. Det gir også et signal til andre spillere, det kan bli lettere å rekruttere.

- Hadde vi bare tenkt med hodet og ikke tatt med hjertet også, så hadde ikke Elverum vært der vi er nå. Og dette håper vi skal gi en signaleffekt både sportslig og økonomisk, sier Nils Kristian Myhre.