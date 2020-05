UP-sjef tar tak i stygg krasj mellom politibil og MC

Tirsdag ettermiddag kolliderte en sivil UP-patrulje med en MC på E18 på Liertoppen i Lier.

Ulykken ble filmet av et dashbordkamera i en bil som kom bak.

I videoen ser det ut til at politiet bevisst kjører i motorsykkelen, slik at MC-føreren og sykkelen sklir bortover asfalten. Politiet har avvist at hendelsesforløpet var slik.

Etter at videoen av kollisjonen ble publisert i Drammens Tidende, har det kommet mange kraftige reaksjoner på politiets måte å stanse MC-føreren på.

Fikk sjokk

Bilføreren som filmet hendelsen sier blant annet til avisen:

– Plutselig vrenger politibilen over og svinger inn i motorsykkelen slik at sjåføren smeller i bakken. Jeg fikk sjokk, og hadde vanskelig for å skjønne hva som skjedde, sier mannen til DT.

Nå har UP-sjef, Steven Hasseldal, på eget initiativ oversendt ulykken til Spesialenheten for etterforskning, for å se om UP-patruljen bryter instruksen for tvangsmessig stans av kjøretøy.

Får ikke kjøre

Hasseldal skriver på Twitter at han forstår publikums reaksjon på videoen.

Jeg har i dag tidlig på eget intitiativ oversendt ulykken på Liertoppen til Spesialenheten for etterforskning. Jeg forstår publikums reaksjon på videoen. Føreren av politibilen er midlertid satt som pikett i påvente av nærmere avklaring. Vi følger opp instrukser og rutiner. — Steven Hasseldal (@StevenHasseldal) May 28, 2020

– Føreren av politibilen er midlertidig satt som pikett, i påvente av nærmere avklaring, skriver UP-sjefen.

Det vil si at politibetjenten ikke får kjøre patruljebil, men må sitte i passasjersetet inntil videre.

Saken oppdateres!