Letter på karantenereglene

Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

Torsdag offentliggjorde regjeringen flere endringer i smittevernreglene.

Fra 1. juni åpner også fornøyelsesparker, utesteder og barer åpne dørene igjen, sa Nybø. Samtidig opplyste hun om at det også vil være mulig å kunne ta Kiel-ferga, uten å gå i land.

- Høysesongen for sommeropplevelser står for døren, for både små og store. Derfor gleder det meg at fornøyelsesparker, barer og nattklubber endelig kan åpne igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Jobbreiser

Nybø opplyste også om at regjeringen nå åpner for at man kan dra på jobbreiser, uten å måtte gå i karantene.

- Vi åpner også for at folk kan gjennomføre jobbreiser i hele Norden, uten å måtte være i karantene i ti dager. Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Utenriksdepartementets reiseråd fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

- Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskaping, fortsetter Nybø.

Endrer karanteneregler

Regjeringen letter også på smittekarantenereglene fra 1. juni.

Om man er i nærkontakt med en som er bekreftet smittet av koronaviruset, må man ikke lenger i karantene. Men man må testes på dag tre og dag syv.

- Endringen betyr at færre personer må gå i karantene enn tidligere. Fra 1. juni er det personer i samme husstand med en som er smittet, og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, som må i karantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Hvis du for eksempel har vært sammen med venner på hyttetur, og en av dem får påvist smitte, så må du altså fortsatt i karantene i ti dager, forklarer Høie videre.

Penger til verftene

I går opplyste Næringsdepartementet om at de vil bevilge 684 millioner kroner til verftsindustrien, i perioden mellom 2020-2024. Pengene er del av den tredje koronatiltakspakken, som legges fram om kort tid (fase 3-pakken).

– Det å få fart på økonomien er hovedpoenget her. Staten kan bidra med noe for å stimulere til det, men de private rederiene må også være med og skaffe aktivitet til verftene, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til TV2.

Rent konkret foreslår regjeringen å oppgradere Skjold-klassen blant Kystvaktens fartøyer. I tillegg vil de opprette en låneordning for grønn flåtefornyelse med en ramme på 300 millioner kroner og en tapsavsetning på 150 millioner kroner. Det foreslås også å sette av 65 millioner kroner til utvikling og forskning på grønn skipsfart.

TV 2 har snakket med representanter for verftsnæringen som sier det er positivt med tiltak, men at det er snakk om altfor små summer.

Maritimt Forum har beregnet at det trengs en tiltakspakke på mellom 13 og 20 milliarder kroner for å redde næringen slik det ser ut nå – altså over 19 ganger mer enn det regjeringen bevilger.