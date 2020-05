Barn og unge får trene som vanlig fra 1. juni

– Jeg kan i dag formidle at fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager. Det betyr at det åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år for trening, sier Raja på torsdagens pressekonferanse.

– Vi vet hvor viktig idretten er som fellesskapsbygger, som sosial arena og møteplass. Derfor er det ekstremt viktig – både for idretten og for samfunnet – at vi nå kommer i gang med treningsaktivitet for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Nivået på tiltakene bestemmes av blant annet av smittesituasjonen i samfunnet og helsevesenets kapasitet. Per mai 2020 gjelder et gult tiltaksnivå nasjonalt.

– Jeg håper vi kan komme over i grønn fase så snart som mulig, sa Raja på spørsmål fra NTB på torsdagens pressekonferanse.

Noen regler fremdeles

Det åpnes ikke opp for ordinære seriekamper og arrangementer.

– Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber, forklarer Raja.

– Så lenge man er inntil 20 personer og i samme gruppe, så kan barn og unge ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening. Det er en glede som idrettsminister å kunne gjøre dette, men også som pappa til barn som er aktive i idretten, fortsetter kulturministeren.

De nye reglene gjelder både utendørs og innendørs.

Et håndballag med jenter 15 år kan spille interne treningskamper, men kan ikke spille treningskamper mot for eksempel 16 år i samme klubb.

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernregler. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport og bryting kan gjenoppta treninger for barn og unge, så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.