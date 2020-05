To personer alvorlig skadd i trafikkulykke

– Det har vært en kollisjon mellom motorsykkel og syklister, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det er tre personer som er skadd, og at én av dem trolig er MC-føreren.

To av de tre er alvorlig skadd.

Ulykken skjedde i Sørkedalsveien, og luftambulanse rykket ut til stedet.

Alle de skadde blir kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus.

Foranledningen til ulykken er foreløpig uklar.

Saken oppdateres.