Vedum til Oljefond-Tangen: – Flytt formuen hjem til Norge!

«Stormen vil gi seg», var budskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsen da han presenterte avtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.

På Stortinget er politikerne ikke like sikre på det.

– Ansettelseskontrakten og seansen på pressekonferansen viser at det hadde vært klokt av Tangen å flytte formuen hjem til Norge. Da hadde det ikke vært noen spørsmål rundt interessekonflikter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Han mener dagens pressekonferanse ikke skaper ro rundt ansettelsen og at det nå kan stilles spørsmål rundt disponeringene til AKO-systemet.

IKKE FORNØYD: Trygve Slagsvold Vedum mener det fortsatt er spørsmål knyttet til Oljefondet og Nicolai Tangen. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

– Hadde han flyttet formuen hjem, hadde det ikke vært behov for alle mulige konstruksjoner. Nå skapes det uro og utrygghet, sier Vedum.

– Mener du han er rett mann for jobben?

– Norges Bank sitt hovedstyre ansetter og representantskapet kontroller, men det beste var om han flyttet formuen hjem og skapt ro og trygghet, sier Vedum.

Ap-Tajik: Uavklarte spørsmål

AP-nestleder Hadia Tajik sier det fortsatt er flere spørsmål rundt Tangen og formuesforvaltningen.

– Det er fortsatt noen uavklarte spørsmål. Blant annet sier det ingenting om realismen eller etterprøvbarheten i at Tangen ikke skal få informasjon av AKO-fondene. Det fremgår heller ikke hva formålet til stiftelsen til som skal ta imot utbytte av forvaltningen. Det forventer jeg at representantskapet i Norges Bank går inn i, sier Tajik til TV 2.

– Hvis Norges Bank har lagt opp til at etterprøvbarheten er Tangens egne ord, må representantskapet ta stilling til om det er godt nok, sier Ap-nestlederen.

Tangen sa på pressekonferansen torsdag at det vil være strukturer som gjør at det ikke vil komme noen informasjon om det som skjer i AKO til ham.

– Jeg verken kan eller vil ha noe med mine investeringer i AKO å gjøre. Jeg har takket ja til denne jobben fordi jeg mener det er den mest spennende jobben man kan ha når man jobber innen finans, sa Tangen.

Frp: Bind for øynene

– Ut ifra det som ble presentert på pressekonferansen synes jeg ansettelsesavtalen er svært streng og kvitterer ut det som er av problemstillinger, sier Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Frp, til NTB.

Han mener avtalen betyr at Tangen i praksis blir «bundet på hendene og får bind for øynene».

– Han vil bli helt avskåret fra innflytelse og informasjon rundt sine egne investeringer. Jeg tror faktisk det ikke er så mange som hadde godtatt en slik avtale – den er svært inngripende overfor Tangen. Skulle man gått lenger enn dette, måtte Tangen nærmest frasagt seg hele sin formue, mener han.

Uavhengige mellommenn

Torsdag fikk offentligheten se arbeidsavtalen til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Endelig avklaring rundt ansettelsen kommer trolig først 11. juni.

Et hovedpoeng i Tangens avtale som ny oljefondssjef, er at uavhengige mellommenn skal sikre at han holder armlengdes avstand fra sine eierinteresser.

Hovedtrekken i arbeidsavtalen er følgende: