23-åringen trodde smertene var nyrestein – så fødte hun en baby

Lizzie Quah (23) fra Illinois, USA, delte nylig en ganske uvanlig historie på video-appen Tik-Tok.

23-åringen jobber som ballettlærer, og er svært aktiv daglig. En lengre periode hadde hun derimot kjent seg trøttere enn normalt, og merket at hun hadde lagt på seg litt. Det trodde hun derimot kun hadde en sammenheng med at hun hadde hatt et mer usunt kosthold en periode.

Plutselig hadde unormale smerter i underlivet begynt å dukke opp med jevne mellomrom. Ettersom Quah hadde hatt nyrestein tidligere trodde hun det kunne være dette igjen, og tok det derfor med ro.

Midt på natten den 23. juni 2019 ble smertene derimot uutholdelige og hun ba moren kjøre seg til legevakten.

Midt i aktiv fødsel

For å kunne gi medisiner til å behandle «nyresteinen» måtte legene først gjøre noen undersøkelser, blant annet for å sikre at hun ikke bar et barn. Da fikk hun seg mildt sagt en overraskelse.

– Fordi jeg hadde så vondt, endte de opp med å stikke hånden opp der for å sikre at alt er i orden, sier 23-åringen i videoen.

Da kunne legene opplyse om at Quah var gravid. Og ikke nok med det, men hun var allerede i aktiv fødsel og hadde 8 cm åpning.

To timer senere fødte hun en frisk baby på 2,9 kg.

«Hun er rosa, perfekt, søt og vakker. Jeg er full av undring, lykke og instinkt. Jeg er nå en mamma. Min lille overraskelsesbaby-jente heter Winnie June Quah», skrev 23-åringen blant annet i et innlegg som hun postet på sin egen Instagram etter fødselen.

Led av alvorlige sykdommer

Selv om ballettinstruktørens graviditet kan ha virket utrolig enkel, var fødselen verken enkel eller trygg. Quah beskriver det som «den mest traumatiske opplevelsen i livet sitt».

– Jeg fikk ikke epidural fordi det var ikke tid. Jeg hadde uutholdelig smerte, jeg ante ikke om jeg fikk en jente eller gutt, fødte sent eller for tidlig, sunn eller syk baby. Det var mye å bearbeide mens jeg også var i fødsel, sier 23-åringen i et intervju med Buzzfeed.

Midt i det hele fikk hun vite at hun også led avforliggende morkake og svangerskapsforgiftning. Disse tilstandene hadde sannsynligvis også skylden for at Lizzie ikke innså at hun var gravid i utgangspunktet.

Forliggende morkake og svangerskapsforgiftning er begge forhold der babyens morkake dekker morens livmorhals. Det kan forårsake alvorlig blødning gjennom hele svangerskapet og under fødselen. 23-åringen trodde i løpet av svangerskapet at dette var menstruasjonen hennes som hadde kommet litt i ubalanse.

MOR OG DATTER: Lizzie sammen med datteren Winnie June, som nå har blitt 11 måneder. Foto: Skjermdump/Instagram.

Trøttheten trodde hun kom av at hun hadde jobbet hardt i en lengre periode, og ettersom hun husket smertene fra å ha hatt nyrestein fra tidligere, trodde hun også at hun hadde fått det på nytt.

– Jeg hadde en for tre år siden, og det var den verste smerten jeg noensinne har opplevd. Det var kraftige smerter i korsryggen og underlivet. Det føltes virkelig som om noen trakk meg fra innsiden og ut, noe som ironisk nok var hva som faktisk skjedde nå, sa 23-åringen til nettstedet.

Vil hjelpe andre

På tross av komplikasjonene fødte Quah heldigvis en frisk jente som nå har blitt 11 måneder gammel.

23-åringen har nå delt historien sin i håp om å kunne hjelpe andre kvinner og mødre.

– Uansett om du visste at du var gravid eller ikke, fortjener kvinner respekt, forståelse og støtte før og etter fødsel. Jeg var heldig som hadde et fantastisk støtteapparat, og jeg slet fortsatt. Stå opp for deg selv, finn støtte og ikke prøv å slite alene, avsluttet hun.