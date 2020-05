Cummings slipper straff

Britisk politi opplyser at Dominic Cummings brøt koronareglene, men at de ikke vil forfølge saken videre. Det skriver The Telegraph og Reuters.

Onsdag sa Storbritannias statsminister Boris Johnson at han mener det er unødvendig å bruke mer tid på Dominic Cummings-saken.

– Jeg er ikke sikker på at en gransking nå ville ikke ha vært fornuftig tidsbruk. Nå jobber vi med å bekjempe koronaviruset, sa Johnson til en parlamentskomité onsdag da han ble spurt om hvorfor han ikke har beordret gransking av sin rådgivers handlinger.

Cummings dro fra hjemmet i London til foreldrenes eiendom 42 mil unna i slutten av mars, mens landet var nedstengt, uten å varsle Johnson fordi Johnson var koronasyk.

Cummings forklarte mandag at kona var blitt syk, og at det var nødvendig å reise for å sikre at den fire år gamle sønnen kunne få barnepass. Dagen etter avreise ble Cummings selv syk.



15 dager etterpå ville Cummings tilbake til jobb i London, men sa at synet var blitt påvirket av viruset og at han derfor ville kjøre en kort biltur til en nærliggende by for å vurdere om synet var godt nok til å kjøre. Der ble familien observert, men Cummings sa at de ikke var fysisk nær noen.