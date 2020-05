Perfekt start på semifinalen: – Vanvittig bra spilt av Carlsen

Se semifinalen mellom Carlsen og Nakamura i Rapid Challenge på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo nå!

Den norske verdensmesteren fikk en perfekt start på semifinalen mot Hikaru Nakamura.

Magnus Carlsen startet med hvite brikker og skaffet seg tidlig et forsprang på tiden. Nakamura måtte ofte finne nye muligheter å forsvare seg, men Carlsen hadde best stilling inn i sluttspillet og vant det første partiet etter et kappløp mellom den hvite og svarte kongen.

– Det er vanvittig bra spilt av Magnus. Det var noen kritiske trekk han måtte finne, utbrøt Fin Gnatt i TV 2s sjakkstudio.

Semifinalene avgjøres i best av tre kamper. En kamp består av fire partier. Står det 2-2 i en kamp avgjøres det med et parti Armageddon.

Vinner Carlsen de første to kampene er han videre til finalen.

Krangel på sosiale medier

Magnus Carlsen har overtaket på Hikaru Nakamura etter å ha slått amerikaneren i finalen av den forrige turneringen Invitational.

De er heller ikke bestevenner de to. Magnus Carlsen representerer Chess24 og Nakamura er ambassadør for Chess.com, de to store sjakkselskapene på internett. Sjakkstjernene har flere ganger gått til angrep hverandre på sosiale medier.

Den siste krangelen har gått ut på at Nakamura streamet Chess24-turneringen til Carlsen med logoen til Chess.com. Det falt ikke i god smak hos den norske sjakkongen.

I den andre semifinalen møtes russiske Daniil Dubov og kinesiske Ding Liren.

Jakter på millionpremier

1.5 millioner kroner er i potten i Magnus Carlsen Rapid Challenge, der vinneren stikker av med 455.000 kroner.

Semifinalen mellom Carlsen og Hikaru Nakamura ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag fra kl. 15.30.

Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour. 29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Invitational, og fikk med seg førstepremien på 734.000 kroner.

Magnus Carlsen Chess Tour går over fem turneringer og har en samlet premiepott på over 10 millioner kroner.

Invitational: Ferdigspilt. Vinner: Magnus Carlsen.

Rapid Challenge: 19. mai - 3. juni (pågår nå).

Online Chess Masters: 20. juni-5. juli.

Legends of Chess: 21. juli-5. august.

Tour Final: 9. august-20. august.

Alle turneringene ser du på TV 2s kanaler og TV 2 Sumo.