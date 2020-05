Trine Reins klare beskjed til Abid Raja: – Kultur er ikke gratis

Trine Rein er 100 prosent permittert på grunn av korona og får ikke inn penger fra sin største inntektskilde som artist - nemlig konserter.

I et åpent brev til kulturminister Abid Raja på Facebook deler Rein sin frustrasjon rundt kulturbransjen slik den er nå midt i en pandemi. Hun skjønner ikke hvorfor kulturbransjen ikke er oppført på kart over hvem som er hardest rammet av COVID-19.

I innlegget nevner hun at blant annet Festspillene i Bergen og Den Norske Opera & Ballett holder gratis konserter og oppvisninger. Det trigger henne.

– De er sponset av blant annet staten, og da har ikke vi andre noe å stille opp med. Det er utklassing, sier Rein til God kveld Norge.

Vippskonserter

Slike forestillinger som er gratis går ut over hennes egen, og andre private kulturarbeideres, jobb og inntekt.

– Hvorfor skal det være gratis? spør Rein undrende og legger til:

– Det er kun de med statsstøtte som kan kjøre gratis forestillinger.

Hun utdyper at kultur er dyrt og viktig for folk, og at dette skaper konkurranse for private kulturarbeidere som ikke får statsstøtte eller er sponset.

– Hvis man prøver å sette konserten bak en betalingsmur samtidig som andre kjører gratis, så er det enkelt å regne ut hvilken konsert folk velger, sier 49-åringen.

Hun hevder også at det skjer en farlig utvikling for dem som lever av konsertvirksomhet.

– Nå har det nesten blitt satt en ny bransjestandard der man gir bort konserter på nett, sier Rein.

MUSIKK KOSTER PENGER: Trine Rein mener det er viktig at publikum ikke tror at musikk er noe artistene gjør på dugnad.

Hun mener det er med på å venne publikum til å tro at kultur er billig og verdiløst. Ifølge artisten skinner dette gjennom i blant annet Vipps-konserter, der hun hevder at veldig få faktisk velger å vippse for konserten de streamer.

– Dersom man forholder seg til at folk vippser det de ønsker, så er det bare noen få prosent som gidder. Resten er blindpassasjerer, sier artisten.

49-åringen undrer seg på hvordan det blir når man skal begynne å ta betalt for konserter igjen.

– Vi må ikke la publikum tro at dette er noe vi gjør på dugnad. Kultur er ikke gratis, sier hun.

Kulturminister Abid Raja har ikke svart på God kveld Norges henvendelse, men har tidligere sagt til Aftenposten at 100 millioner kroner blir nå satt av til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere skal fortsette sitt virke.

– I sum mener vi dette vil treffe sektoren på en veldig god måte. Så vil enkelte aktører alltid føle at man kunne gitt mer, men regjeringen har vært veldig klar på at ingen sektor vil få dekket sine tap krone for krone, sier Raja til Aftenposten.

Alternative løsninger

Rein forteller at det er flere aktører som kaster seg rundt og for eksempel kjøper pleksiglass for å kunne ha mindre konserter.

Selv har hun fått muligheten til å være med på slike konserter i juli der kulturhus gjør om salene for en minimalistisk konsert og billettsalget er allerede i gang.

– Jeg gleder meg til det, sier Rein til God kveld Norge.

Også andre artister i Norge har vært tvunget til å tenke nytt i disse tider. Manageren til Vidar Villa, Chris Collings, forteller at artisten var booket til godt over 20 festivaler som ble avlyst på grunn av korona. Da måtte de ta saken i egne hender og legge om formatet til en litt spesiell turné.

BÅT-TURNÉ: Artist Vidar Villa drar på turné i båt for å holde konserter denne sommeren. Foto: Terje Bendiksby

– De skal følge kystlinja og kjøre rundt i egen båt. De reiser og bor i båten, og legger til kai inntil restauranter og konsertscener langs hele kysten fra Oslo til Bergen, sier Collings.

Inspirasjonen har de fått fra NRK-programmet «Sommeråpent».

– Ingen artister har gjort dette tidligere, understreker Collings.