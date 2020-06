Høie om Jennie (13): – Jeg har min dypeste medfølelse med foreldrene

TV 2 har fortalt historien om Jennie Mayer Borgersen (13) som tok sitt eget liv. Hun er en av de yngste som har tatt livet sitt i Norge.

– Jeg har min dypeste medfølelse med foreldrene og stor respekt for at de velger å fortelle om situasjonen for å sette søkelyset på noe som er et problem i helsetjenesten vår - at mange opplever at de må vente for lenge med å få hjelp, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

At en trettenåring tar sitt eget liv, kaller helseministeren «forferdelig».

Etter at Jennie og foreldrene søkte hjelp da hun hadde selvmordstanker, måtte Jennie vente fire uker før hun fikk tildelt utredning hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Hun døde samme dag hun skulle fått hjelp.

Ifølge loven skal unge få utredning for psykiske lidelser innen seks uker. Høie mener at ventetiden må ned.

– Ventetiden er fortsatt for lang, men der hvor det akutt krise skal de få hjelp med en gang, sier han.

- Veldig alvorlig

Hvert år tar i snitt rundt 30 personer under 18 år livet sitt. Hjelpetjenester og ungdomspsykiatriske avdelinger som TV 2 har vært i kontakt med, melder om en økning fra unge med selvmordstanker.

– Dessverre så er det en økning i antall som er yngre som nå tar sitt eget liv og det er veldig alvorlig. Det vi og ser er at det er en økning i psykisk uhelse i den unge befolkningen, sier Høie.

Han sier helsetjenesten har en vanskelig jobb med å vurdere når det er reell risiko for at en ungdom skal ta livet sitt, og hvilke behandling som er best. Mange opplever at de venter for lenge på hjelp, ifølge Høie.

– Det er derfor jeg er så opptatt av å redusere ventetiden, og det har vi fått til. Men den må ytterligere ned - spesielt når det gjelder psykisk helse for barn og unge, sier han.

TUNGT: Jennies familie ønsker at ungdommer som sliter skal få raskere hjelp. F.v: Jennies storesøster Emilie Mayer Borgersen (15) mamma Ida Mayer Borgersen og pappa Frode Norman Borgersen. Foto: Daniel Sannum Lauten

Jennies foreldre valgte å fortelle TV 2 om datterens selvmord for å understreke hvor avgjørende det er at unge får umiddelbar hjelp når de sliter psykisk - selv om få tør å tenke at et barn kan ta livet av seg.

– Når et barn ber om hjelp, må den hjelpen komme nå, sa Jennies mor Ida Mayer Borgersen til TV 2.

De ønsker seg et lavterskel akuttilbud som kan gi umiddelbar støtte og hjelp.

Vil fange opp de yngste

I forbindelse med regjeringens nye handlingsplan mot selvmord, inviterte de i februar til et større dialogmøte med en rekke organisasjoner, som HelseSista og Mental Helse.

Høie mener også økt forebygging og åpenhet rundt selvmord er viktig.

– Hvordan kan helsetjenestene fange opp unge med selvmordstanker?

– Ved å prøve å komme inn tidligere og gi hjelp tidligere. Så raskt som mulig og før man kommer i den situasjonen at man ser så mørkt på ting, sier Høie til TV 2.