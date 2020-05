Menn stormet hus med machete for å oppfylle sexfantasi – det var bare ett stort problem

En mann i Sydney fikk seg en overraskelse da to fremmede menn med machete plutselig sto i stua. De forsvant derimot raskt da de oppdaget at det var feil adresse.

Terrence Leroy ble nylig frikjent etter å ha stormet inn i et hus i Sydney, utstyrt med en skremmende machete-kniv, sammen med en annen mann. Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Hendelsen viste seg nemlig å være en aldri så liten feiltakelse.

Ifølge uttalelser under den korte rettssaken i New South Wales District Court, hadde en mann som bodde i det vestlige området nær Griffith en bisarr fantasi om å bli bundet opp i underbuksen og strøket med en kost.

Mannen skal ha vært villig til å betale 5000 dollar, dersom det var «veldig bra», sa dommer Sean Grant blant annet i retten.

Oppgav feil adresse

Mannen gjorde en avtale med en annen person på Facebook om at noen skulle delta i rollespillet, og sendte deretter adressen sin. Denne oppdaterte han derimot senere, etter å ha flyttet til et annet hjem.

Den 14. juli 2019 oppdaget den nye huseieren et lys i stua, da han sto opp en morgen for å gå på toalettet. Han trodde derimot først at det var en venn som kom på daglig kaffebesøk og ropte «stikk av, det er for tidlig».

Etter å ha hørt en stemme spørre om navnet hans var navnet til den tiltenkte klienten, skrudde beboeren på nattbordlyset sitt, tok av seg søvnapnémasken og så to menn med macheter stå ved siden av sengen sin.

De var derimot raske til å unnskylde seg da de forsto at de hadde tatt feil.

Den ene mannen skal ha sagt «beklager, kamerat » og tatt beboeren i hånda, mens den andre sa «ha det» før de kjørte av gårde.

Beboeren kontaktet deretter politiet.

Fikk egg og bacon

Da mennene og sjåføren deres ankom adressen til «riktig» kunde, fikk de beskjed om å legge igjen den store kniven i bilen.

Deretter fikk de servert kaffe samt bacon, egg og nudler før siktede sovnet på sofaen. Politiet dukket opp like etter og fant macheten i bilen.

Ikke-kriminelle hensikter

Mannen som hadde båret machete da de tok seg inn i det første huset, har nå blitt frifunnet. Advokaten påsto at hendelsen ikke hadde et kriminelt formål.

«Det var en kommersiell avtale om å binde og stryke en halvnaken mann i underbuksene med en kost», sa advokaten.

Dommer, Sean Grant, beskrev fakta i saken som uvanlig, og sa at retten var overbevist om at mannen hadde båret den store kniven da de tok seg inn.

Samtidig ville ikke retten «utelukke den sannsynlige muligheten» for at mannen tok seg inn i huset som del av en lovlig plan for å utøve en seksuell fantasi og gikk med på at intensjonen ikke hadde vært å skremme.

«De bar machetene enten som en rekvisitt, eller noe å bruke i den fantasien. Fantasien var uskrevet, og det var skjønn om hvordan den ville bli utført», skal dommeren ha ytret i sine publiserte grunner for frifinnelsen tidligere denne måneden.