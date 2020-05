Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett ut mot politivold

– Stopp!! Dette har pågått for lenge; drap på uskyldige menn og kvinner! skriver prinsesse Märtha Louise på sin Instagram-konto torsdag.

Det var mandag kveld at 46 år gamle George Floyd døde etter en arrestasjon i den amerikanske byen Minneapolis.

Politiet hadde rykket ut til en melding om at noen hadde forsøkt å bruke forfalskede dokumenter på en dagligvarebutikk. Floyd satt i en bil like i nærheten, og passet beskrivelsen av gjeringspersonen.

Ifølge politiet motsatte Floyd, som forøvrig ikke hadde noe våpen, seg arrestasjonen.

Det hele endte med at Floyd ble lagt i bakken, og en politimann satt oppå ham i flere minutter, blant annet med kneet mot halsen hans. Forbipasserende filmet hendelsen, og på videoen ser vi Floyd som roper om hjelp og sier han ikke får puste.

Noe senere ble han hentet av ambulanse. På sykehuset ble han erklært død.

Ønsker tillit

Hendelsen har skapt massive reaksjoner. Kjendiser har gått ut mot politivolden, og i Minneapolis har det vært voldsomme demonstrasjoner og protester i to dager.

Nå kaster også prinsessen og sjamanen seg inn i debatten.

– Det sårer meg dypt at vi som menneskelig rase ikke har utviklet oss videre fra å drepe hverandre, trykke hverandre ned, skade hverandre på grunn av vår egen usikkerhet, skriver prinsessen.

Hun sier hun ønsker å kunne våkne opp til en verden der mennesker stoler på og elsker hverandre.

– Det er det vi er her på jorden for å gjøre, skriver hun.

– Alle kveles

Også prinsessens kjæreste, sjaman Durek Verrett, kommenterte saken torsdag.

– Jeg får ikke puste, vi kveles alle i denne verden av forvirring og desillusjon. Hvordan skal vi noen gang klare å forstå at krig ikke er mellom menneskene? skriver han.

Han mener feilen ligger i systemet, som gjør at folk blir redde for hverandre, og bygger opp murer mellom «søstre og brødre».

– Dette holder oss tilbake fra å elske hverandre. Vi er blindet av løgn, som fortelles som sannheter, skriver han.

De fire politimennene som var involvert i saken, har mistet jobben. Samtidig etterforsker FBI saken.

Floyds familie uttlalte seg onsdag, og sa da at de krever at de fire politifolkene blir tiltalt og dømt for drap.

– Det er drap de har begått. Vi får aldri George tilbake, sa Floyds kusine Tera Brown.