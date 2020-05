Q-Meieriene tilbakekaller et parti lettmelk i 1,75 liter-kartonger som kan bli dårlig før best før-dato.

Q-Meieriene opplyser i en pressemelding torsdag at de tilbakekaller Q Lettmelk 0,5 prosent fett, 1,75 liter kartonger, merket med dato 09.06.20, meierinummer 1503 og tidsintervall: 11:17 til 14:38.

TILBAKEKALLER: Q-Meieriene kaller tilbake Q lettmelk 0,5 % fett 1,75 liter merket med dato 09.06.20. Melken har et kvalitetsavvik som gjør at den kan bli dårlig før best før-dato. Foto: Q-meieriene

Det er kun 1,75 liters kartonger med denne datomerkingen og meierinummeret som tilbakekalles. Melken har et kvalitetsavvik som gjør at den kan bli dårlig før best før-datoen.

Q Lettmelk 1,75 liter med samme datomerking og annet meierinummer har god kvalitet. Det samme gjelder all annen melk.

De som har kjøpt det aktuelle produktet, bes om å kaste det. Man kan få refusjon ved å returnere produktet til butikken det er kjøpt i, eller kontakte Q-Meierienes kundeservice.

