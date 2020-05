Kongehuset slår tilbake mot «usanne» rykter om Kate og Meghan

Det britiske bladet Tatler hevder at hertuginnene Kate og Meghan krangler så bustene fyker, men nå tar det britiske kongehuset bladet fra munnen.

Det er svært sjeldent at det britiske kongehuset velger å kommentere medieoppslag eller artiker.

Denne uka gjør de det, etter at det britiske bladet Tatler har skrevet sak om hertuginne Kate under tittelen «Catherine the Great».

FORSIDE: Slik ser Tatlers nyeste utgave ut, med hertuginne Kate på coveret. Foto: Faksimile

I artikkelen blir det påstått at Kate og svigerinne Meghan før sistnevnte giftet seg med prins Harry i 2018, kranglet om blant annet brudepikenes antrekk.

Strømpebukse-krangel

Kate og Williams datter Charlotte, som da var tre år gammel var en av brudepikene, og hun skal ha hatt på seg strømpebukser til tross for at bruden ikke ønsket dette.

– Det var en varm dag, og angivelig var det en krangel om hvorvidt brudepikene skulle ha på seg strømpebukser eller ikke. Kate, som fulgte protokollen, følte at de skulle det. Meghan ville ikke det, sier en ikke navngitt kilde til bladet.

Tatler skriver at de har basert sine opplysninger på uttalelser fra blant annet fra nære venner av hertuginne Kate.

Slår tilbake

Slik lyder pressemeldingen som nå er sendt ut fra Kensington Palace, skriver Entertainment Tonight:

«Denne artikkelen inneholder flere unøyaktigheter og feilaktige fremstillinger, som ikke er forelagt Kensington Palace før publisering».

I KIRKEN: Hertuginne Kate og hertuginne Meghan avbildet i Westminster Abbey i London i mars i fjor. Foto: AP

«Starten på den dårlige tonen»

Ifølge Tatler var strømpebukse-krangelen «starten på den dårlige tonen» mellom de to hertuginnene.

Videre skriver Tatler at Kate sliter med stress og at hun føler seg overarbeidet nå som prins Harry og hertuginne Meghan har trukket seg ut av kongehuset og flyttet til Los Angeles.

Tatler slår tilbake mot kongehusets pressemelding.



I en egen pressemelding skriver sjefredaktør Richard Dennen at Kensington Palace for en måned siden ble informert om at saken skulle komme.

– Vi ba dem om å samarbeide. At de nå hevder ikke å ha kjennskap til artikkelen, er helt feil, skriver Dennen.