Truer med søksmål mot TikTok-lege

Artist Justin Bieber (26) og modell Hailey Bieber (23) truer med å saksøke en Beverly Hills-plastikkirurg for påstander mot supermodellen på TikTok.

Advokatene til ekteparet beskylder Dr. Daniel Barrett for å bruke modellens navn, bilde og likhet for å kommersielt annonsere sin egen praksis for plastisk kirurgi og for å spre falske, ubekreftede påstander om at Bieber har tatt plastisk kirurgi.

Det var Enews som omtalte saken først.

Barrett er også anklaget for å ha brukt copyright-beskyttede tekster fra ektemannens sang «Sorry» i TikTok-videoen hans.

I videoen viser Dr. Barrett to bilder av Hailey tatt med flere års mellomrom og sier:

– Vær spesielt oppmerksom på nesen. Hva tror du? Vel, jeg skal fortelle deg hva jeg synes. Jeg tror det er fysisk umulig uten å få litt hjelp fra en som meg selv til å gå fra dette bildet til det bildet.

I tillegg til nesa, antyder han at modellen har fikset på kjeven, strammet opp huden, endret haken, og tatt filler i både kinn og lepper.

Krever videoen slettet

Biebers advokater har sendt et såkalt opphør og avståelsesbrev for å få han til å slette filmen og slutte å spre lignende rykter og ærekrenkelser.

De krever dermed at Dr. Barrett offentlig trekker tilbake sine påstander om modellen og fjerner alle innlegg som inneholder uautorisert referanse eller materiale som tilhører ekteparet.

Dr. Barrett står imidlertid ved sine kommentarer og holder TikTok-videoen offentlig enn så lenge.

– Hensikten med TikTok-kontoen min er å øke åpenheten rundt plastisk kirurgi og å utdanne folk om plastisk kirurgi. Hensikten med videoen var ikke å henge ut Hailey Bieber på noen måte. Formålet med videoen min var å dele min mening om prosedyrene som jeg trodde hun kunne ha gjort basert på bilder alene. Dette er på forespørsel fra mange av mine seere som følger meg for å få innsikt i denne typen informasjon, sier kirurgen.

Ikke første gang

Bare forrige uke uttalte modellen seg i kommentarfeltet mot en Instagram-konto som la ut bilder som dokumenterte hennes fysiske utvikling gjennom årene. Her ble det og antydet at modellen har gjort en rekke operasjoner.

Innlegget ble senere slettet, men brukeren tok skjermbilde og delte det hele.

– Slutt å bruke bilder som er redigert av makeupartister! Dette bildet til høyre er IKKE slik jeg ser ut... Jeg har aldri rørt ansiktet mitt, så hvis du skal sitte og sammenligne meg på 13 år med meg på 23 år, bruk i det minste et naturlig bilde som ikke har blitt redigert som en gal, skriver Bieber i en kommentar.