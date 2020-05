Trym (16) skal dø – mamma kjemper for lindrende behandling

EIDE/KRISTIANSAND/OSLO (TV 2): Trym (16) får med seg alt som skjer, men klarer ikke snakke. Mamma Ellen Marie vet at sønnen skal dø, og kjemper for at han og andre dødssyke barn skal få lindrende tilbud lokalt.

– Det er dessverre den verst tenkelige prognosen. Det blir bare verre og verre, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å lindre, forteller Ellen Marie Langnes.

Hun sitter på gutterommet til sønnen Trym, som minner mer om et behandlingsrom på sykehuset. 24 timer i døgnet overvåkes og behandles gutten, som lider av en helt unik progressiv nevrologisk sykdom som gjør at hjernecellene dør.

– Hvert døgn er like spennende for oss. Den angsten vi lever med for at han skal dø, den er reell og har vært der siden han var fire år. Det er ikke noe vi innbiller oss, sier Langnes.

KJEMPER: Ellen Marie Langnes har sin dødssyke sønn boende hjemme og krever lindrende behandling lokalt. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Uforståelig

Tryms mor er en av dem som ikke forstår hvorfor det nå skal brukes millioner av helsekroner på et barnesenter i Kristiansand, som de mener få vil benytte seg av. Senteret vil bli landets første senter for alvorlig syke og døende barn.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at de bevilger 30 millioner kroner til dette før de etablerer barnepalliativt team som hører til barneavdelingene rundt om i det ganske land, sier Langnes.

– Trym og andre dødssyke barn kan ikke flytte på seg. Vi må få denne profesjonelle hjelpen lokalt. Det bør knyttes til barneavdelingen vi hører til i Kristiansund. Her kjenner helsepersonellet Trym og hele familien, fortsetter hun.

FØLGER MED: Trym får med seg de som skjer og ser mye på TV og nettbrett når han ikke får behandling. Foto: Arne Rovick/TV 2

For lenger enn eventyrhagen familien har bygd opp utenfor huset sitt på Eide på Nordmøre, kommer ikke Trym. Han er for syk til det.

– Vi skulle hatt et barnepalliativt team som hadde fulgt oss opp fra den dagen vi fikk vite at han skulle dø av sykdommen sin. Det har vi dessverre ikke hatt, sier Langnes.

BARNEHOSPICE: Slik kan senteret i Kristiansand bli om det blir en realitet. Skisse: Asplan Viak.

Kan bli realitet i løpet av få år

Regjeringen har gjennom Helsedirektoratet satt av 30,8 millioner kroner til etablering og drift av lindrende enheter. Nå kan et slikt senter bli en realitet i løpet av et par år.

I utlysningsteksten står det at «målet er å skape større mangfold, kapasitet og verdighet innen omsorg ved livets slutt gjennom etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospice-filosofien». Et hospice er tradisjonelt et oppholdssted for kronisk syke eller døende mennesker.

Det står også at «barn og unge som har behov for lindrende behandling og omsorg skal prioriteres.»

Det er frivillige og ideelle organisasjoner som kan søke.

HAR SØKT: Generralsekretær Natasha Pedersen i Foreningen for barnepalliasjon vil bygge senter for alvorlig syke og døende barn. FOTO: Svein Flagestad.

– Ikke bare for døende

Natasha Pedersen er stifter av og generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon, som har søkt på midlene.

– Et barnehospice er et sted der man skal gjøre så mye mer enn å bare komme til i barnets siste dager. Det er et sted der familiene skal komme og få fornyet energi, hjelp og støtte gjennom hele sykdomsforløpet, sier Pedersen.

Hun mener døende og alvorlig syke barn og deres familier trenger større valgfrihet og et større tilbud enn det offentlige helsevesenet tilbyr.

– Vi trenger et mangfold av tjenester. Barnehospicet skal være et supplement til den øvrige helsetjenesten.

– Hvor mye penger har dere søkt om?

– Potten som kan søkes på er på 30,8 millioner kroner. Det er det vi har søkt på, sier Pedersen.

Hun understreker at senteret skal gi et landsdekkende tilbud til alle de omkring 4.000 barna som i dag lever med alvorlige sykdommer som kan forkorte livene deres.

Vil ikke ha hospice

Planene om å etablere et barnehospice på Sørlandet skaper sterke reaksjoner, også i fagmiljøer.

Barnelegeforeningen og Barnesykepleierforbundet mener man i stedet bør bruke pengene på å bygge opp spesialteam i helseregionene, som skal støtte familiene med syke barn lokalt.

– Jeg synes et barnehospice er en dårlig ide. Det som trengs er å bygge opp likeverdige tjenester overalt, med regionale og lokale palliative team for barn og unge i hele landet. I dag er det bare Helse Sør-Øst som opprettet et slikt tilbud. Helse Midt-Norge er på gang, mens Helse Nord og Helse Vest så langt ikke har fått øremerkede midler. Vi vet at mange vil komme i gang, men ikke har midlene, sier Anja Lee.

ØNSKER IKKE HOSPICE: Fra venstre Anja Lee i Barnelegeforeningen og Nina Granum Lycke i Barnesykepleierforbundet mener man i stedet bør bruke pengene på spesialteam i helseregionene. Foto: Erik Edland.

Hun er barnelege og leder av interessegruppen for barnepalliasjon i Norsk barnelegeforening. Lee tror også at et senter i Kristiansand bare vil bli brukt lokalt.

– Barneleger over hele landet er fortvilet. De vil gjerne hjelpe barna der de er. De fleste som dør mellom 1 og 14 år er barn med kreftsykdom. De har et tett forhold til sine kreftleger og trenger den tryggheten de kan få gjennom spesialisttjenesten og kommunehelsetjenesten der de bor, sier Lee.

– Vil være hjemme

Barnelegen får støtte fra Barnesykepleierforeningen og Barnekreftforeningen.

– Familiene vi er i kontakt med sier at de ønsker å være hjemme. Det er også mange praktiske utfordringer ved å flytte et sykt barn som kanskje skal dø. Det vi vet er at hverdagen er viktig for disse familiene. Da hjelper vi dem best der de er, sammen med spesialisthelsetjenesten, sier Nina Granum Lycke, styremedlem i Barnesykepleierforbundet.

– Men er det noe galt med å bygge et slikt senter som et tilleggstilbud da?

– Nå er vi i en utvikling der vi ønsker å bygge opp spesialteam i hele landet. Vi har fått en utdanning i Oslo som spisser utdanningen for å være med i disse teamene. Vi mener det må prioriteres først, sier Granum Lycke.

Også Barnekreftforeningen mener innsatsen først og fremst må settes inn lokalt.

– Man må bygge ut spesialisthelsetjenesten, og fagmiljøet i kommunene må styrkes. Vårt inntrykk er at familiene som er rammet helst vil være hjemme, sier Britt Ingunn Wee Sævig, fagsjef i Barnekreftforeningen.

Mener det er rom for begge deler

I Kristiansand mener generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon at etablering av barnehospice og styrking i helseregionene fint kan kombineres.

– Jeg ser at det er enkeltpersoner i disse foreningene som mener at man heller skal satse på palliative team. Vi støtter selvfølgelig at de skal få den hjelpen og støtten de trenger for å utvikle tilbudet i spesialisthelsetjenesten, sier Natasha Pedersen.

– Hva tenker du om at moren til Trym ikke synes det er noe god idé med et barnehospice?

– Jeg har jeg full respekt og forståelse for denne moren som mener dette. Nå er det slik at familiet er forskjellige, og dette skal være et frivillig tilbud, sier Pedersen.

Da søknadsfristen til Helsedirektoratet gikk ut, var det kommet inn seks søknader.

Utfordrer Høie

Hjemme på Nordmøre har Tryms mamma et tydelig ønske for sønnen og familien:

– Det vi trenger er profesjonelle folk som kunne ha hjulpet oss som familie gjennom dette her. Jeg har et brennende ønske om at det skal komme på plass. Det ville vært mye mer fornuftig å fordele disse 30 millionene til alle barneavdelingene rundt om i landet slik at de kunne bygge det opp lokalt. Og det er ikke helseforetaket som skal ta ansvaret for å gi dette tilbudet, dette må regjeringen ta, sier Langnes.

Hun har en klar melding til helseminster Bent Høie.

– Statsråden må gjøre det han selv anbefaler: La folk få velge selv hvor de vil dø, og hvor de vil ha den siste fasen i livet sitt. Han sier selv at han ønsker valgfrihet uansett alder, og da må han leve opp til det. Tenk på oss, tenk på Trym, sier hun.