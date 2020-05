Den utrolige forvandlingen

Se serien 10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



15. april 2019. Den fantastiske snuoperasjonen er et faktum. Frisk Asker har overraskende slått Storhamar og tatt sin første NM-tittel siden 2002. Etter et drama med spilleforlengelse i Askerhallen



(Se avgjørelsen i videovindet over)



For Frisk Asker-veteran Anders Bastiansen tok det lang tid før han faktisk skjønte at de kunne vinne «bøtta».



– Vi trodde vel egentlig ikke at vi skulle vinne før etter kamp 5 på Hamar. I hvert fall hadde ikke jeg tenkt tanken engang. Når vi satt på bussen hjem og spilte kort eller noe så tenkte vi at nå kan vi faktisk vinne. Det var sterkt å få det til, sier Bastiansen.



TV 2s hockeyekspert Erik Follestad Johansen er imponert over forvandlingen til Frisk som sørget for NM-tittel til Asker.



– Frisk kom mer og mer inn i det og fikk troen på seg selv tror jeg. Bra selvtillit. Og de hadde et bra lag på papiret. Så hadde de Nicklas Dahlberg bak der som ga en enorm trygghet. Det var en utrolig kul serie og vel fortjent. Jeg synes det var en kul historie og gøy å se på forvandlingen til Frisk den sesongen, sier Follestad.



Bastiansen synes det er godt å se bildene fra jubelkvelden. Og veteranen synes fremtiden ser lys ut i Asker.



– Hockeyen handler jo om å vinne. Og det var en langsiktig plan på at vi skulle komme tilbake. Nå har vi bygd veldig bra og er på vei til å få nye Askerhallen. Så klarte vi også å vinne det året der. Så det ser veldig positivt ut i Asker sånn sett, avslutter Bastiansen.



I episoden får du også blant annet bli nærmere kjent med trener Jan André Aasland som ble tidenes yngste trener i Get-ligaen da han fikk Asker-jobben noen måneder før NM-gullet.