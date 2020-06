Flere personer tett på Tom Hagen ble nevnt i trusselbrevet

Den som forfattet trusselbrevet som Tom Hagen fant hjemme, ga beskjed om at flere navngitte personer ble holdt under oppsikt i forbindelse med forsvinningen.

Det får TV 2 opplyst.

Den 31. oktober i 2018 hadde Tom Hagen i flere timer forsøkt å få tak i kona si. Da hun ikke svarte, ble han bekymret og bestemte seg for å reise hjem og se til henne, har han forklart til politiet.

Utenfor huset lå dørmatta skjevt, og inne sto lysene på, noe Hagen reagerte på. På badet fant han konas klær, og like ved fant han slepespor.

Deretter fant Tom Hagen, ifølge sin egen forklaring, det mye omtalte trusselbrevet. Der fikk han beskjed om at kona hans er kidnappet, og at han skulle betale ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

«Vi har din kone»

Brevet er skrevet på gebrokkent norsk og inneholder flere skrivefeil, men TV 2 har tidligere gjengitt meningsinnholdet i deler av det:

«Vi har din kone, Anne-Elisabeth. Dersom du vil se henne igjen, må du lese og følge instruksjonene. Dersom du involverer politi og media, putter du press på oss».

Videre advares Hagen kraftig mot å kontakte politiet og pressen. I brevet går det også frem at han og kona har vært under oppsyn i lang tid, og at han fortsatt blir fulgt med på.

Det fremgår også at andre navngitte personer med en nær relasjon til Hagen er under oppsyn.

Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken. Politiet har ikke besvart TV 2s spørsmål.

Store deler av det mange sider lange brevet inneholder instruksjoner om hvordan Tom Hagen skal gå frem for å kommunisere og å betale penger i kryptovalutaen Monero.

Interesse for kryptovalua

TV 2 har tidligere omtalt hvordan politiet bare noen dager etter forsvinningen hadde et møte med Tom Hagen. Der var hans kompetanse hva gjelder kryptovaluta et tema.

I samtalen påpekte Hagen blant annet at han bruker en eldre Nokia, fordi han ikke likte smarttelefonen han tidligere hadde hatt. Han brukte videre betegnelsen «teknologisk tilbakestående» om seg selv.

Hagen sa også at han ikke har noen kjennskap til Monero. Han sa at han har en interesse for kryptovalutaer, men at han mangler kompetanse.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth. Han nekter straffskyld, og lagmannsretten løslot ham fra varetekt fordi de ikke mente politiets beviser ga skjellig grunn til mistanke.

Politiet har tidlig i etterforskningen brukt mye tid på å analysere trusselbrevet og konvolutten det lå i. De har konkludert med at konvolutten er produsert i Tyskland og solgt hos Clas Ohlson, mens brevet er produsert hos en papirfabrikk i Portugal.

Også brevpapiret samsvarer med papir solgt på Clas Ohlson.

Nytt avhør

Også en mann i 30-årene er siktet i saken. Mannen, som nekter straffskyld, har av flere medier blitt omtalt som «kryptomannen» fordi politiet mener han har kompetanse på kryptovaluta.

I samtalen med politiet få dager etter forsvinningen ble «kryptomannen» et tema, ifølge TV 2s opplysninger. Som VG tidligere har skrevet, husket ikke Hagen mannens navn i sin første kontakt med politiet.

Hagen forklarte at han var blitt introdusert for mannen et drøyt år i forveien. Mannen ønsket Hagens hjelp til å starte et firma som skulle drive med Bitcoin, verdens mest utbredte kryptovaluta.

Tom Hagen sa imidlertid nei til å investere i ideen.

Onsdag skal Tom Hagen i sitt første avhør siden løslatelsen.