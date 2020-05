Natt til torsdag fortsatte demonstrasjonene i Minneapolis i kjølvannet av politidrapet på George Floyd. Mens demonstrasjonene pågikk, ble flere bygninger satt fyr på, samtidig som butikker ble plyndret.

En person ble også skutt og drept av en butikkeier. Butikkeieren forklarte selv at personen som ble skutt prøvde å plyndre butikken hans, ifølge Startribune.

– Vi prøver fortsatt å finne ut av hva som ledet til skuddene. Vi er i startfasen av etterforskningen, sier John Elder, en talsperson for politiet i området.



I mellomtiden tryglet borgermester Jacob Frey om at demonstrasjonene skulle ta slutt.

– Vær så snill, Minneapolis. Vi kan ikke la én tragedie føre til en annen. Jeg forstår at at folket opplever både sinne og smerte, men vi trenger folkets hjelp til å beholde freden, sa Frey.

Frey har nå bedt Minnesotas Nasjonalgarde om å bistå politiet i å håndtere demonstrantene.

– Jeg kan ikke risikere sikkerheten til uskyldige mennesker. Men vi kan både ha demonstrasjoner, samtidig som jeg sørger for at at alle i byen er trygge, sier borgermesteren til KARE, torsdag.

VOLD: Politiet fjerner demonstrantenes barrikader. Foto: Kerem Yucel/AFP

Demonstrasjonen sprer seg

Sinnet rundt politidrapet har også ført til demonstrasjoner i andre amerikanske byer. Ved en Target-butikk ble det stjålet både TVer, klær og matvarer, og ved butikken Minnehaha Lake Wine & Spirits ble det stjålet alkohol. Ifølge politiet har ingen så langt blitt pågrepet i forbindelse med plyndringen.

Protestene spredte seg også til byen Duluth, hvor en av de involverte politibetjentene bor.

– Om du bor i Minnesota, så bør du være sint på grunn av dette. Du bør protestere. Det er ikke første gangen dette har skjedd, sier Jaylah Willis, en av demonstrantene i Duluth.

Politibetjent Tony Radloff ble omringet av demonstrantene.

– Er min sønn den neste, ropte Brayleigh Keliin til Radloff, samtidig som hun holdt opp et skilt som listet opp over 40 mørkhudede personer som har blitt drept av politiet.

Keliin ba Radloff om å lese opp navnene, noe Radloff gjorde.

– Jeg vet at de klandrer meg fordi jeg har på meg en politiuniform. Det er en del av jobben. Jeg kan ikke ta det personlig, sa politibetjenten etter hendelsen.

LOS ANGELES: Det amerikanske flagget i full fyr, under en demonstrasjon i Los Angeles. Foto: Agustin Paullier/AFP

Fikk sparken

De fire politibetjentene som var involvert i Floyds død har fått sparken.

Ifølge NBC News, som har gjennomgått karrieren til politibetjenten som satt oppå Floyd, har mannen i 40-årene jobbet for politidistriktet de siste 19 årene, og har tidligere fått skryt for arbeidet sitt. Men det har også vært en rekke klager mot han, skriver nyhetskanalen.

– Antall klager ligger litt over normalen, sier Mylan Masson til TV-kanalen.

Hun er nå pensjonert fra politidistriktet, og har lenge vært en av politiets utdanningseksperter for Hennepin Technical College i Minnesota.

Hun presiserer at hvem som helst kan klage på en politibetjent, uansett om den er berettiget eller ikke, og betjenter som ofte jobber direkte med folk vil oppleve flere klager enn dem som ikke gjør det.

Ifølge nyhetskanalen har betjenten ikke fått noen disiplinærsaker på seg.

DEMONSTRANT: Demonstrantene har oppsøkt politibetjentene som drepte Floyd. Her holdes en demonstrant under oppsyn i en av betjentenes nabolag. Foto: Jeff Baenen/AP

Trump: – Trist og tragisk

USAs president Donald Trump uttalte onsdag at han har bedt landets justisdepartement om å se på saken. Han omtaler hendelsen som «trist og tragisk».

FYR: En fastfood-restaurant i Minneapolis er i ferd med å brenne ned. Foto: Stephen Maturen

Da han møtte pressen i forkant av den senere avbrutte oppskytningen til SpaceX og Nasa, ble Trump spurt om han synes betjentene burde straffeforfølges.

– Vi skal se på det, og vi skal få en rapport om det i morgen, uttalte han da.

På Twitter skriver presidenten også at det var han som ba FBI og justisdepartementet om å se på saken.

Ifølge politisjefen i Minneapolis, Medaria Arradondo, var det derimot han selv som ba FBI om å bli involvert tirsdag, skriver NBC News.