Slik fikk Lars (33) sexlivet tilbake etter at han ble lam

For 13 år siden var Lars Ivar Eilerås (33) på en avslutningstur med landbrukstudiet i Tsjekkia. Han gikk i søvne og falt fra fjerde etasje på internatet de bodde på. 16 dager senere våkner han på Ullevål sykehus uten å huske noe av hva som har skjedd.

Da får han sjokkbeskjeden: Lars hadde blitt lam fra brystet og ned.

– Det tok ganske lang tid før alvoret kom, for jeg hadde vært i koma i 16 dager, og var sterkt medisinert, sier 33-åringen til God morgen Norge.

Ettersom Lars hele livet har vært en ulykkesfugl, hadde han snakket om et slikt scenario tidligere med foreldrene sine.

– Jeg hadde ikke lyst til å leve dette livet. Jeg sa: «Dersom jeg brekker nakken, må dere dra ut pluggen, for det er ikke et liv jeg vil leve». Men så lærer man litt forskjellige tips og triks etter hvert, da.

– Detektiv på egen kropp

Det var særlig én hendelse som fikk Lars til å innse alvoret. Da han lå på sykehuset på intensiven, kom en sykepleier innom for å fjerne kateteret han hadde i penisen.

– Hun sa at dette kom til å gjøre litt vondt. Etter litt spør jeg om når skal hun gjøre det, også sier hun jeg har gjort det. Da kom hele dette bildet med hva det vil si å være lam og ikke kjenne noe som helst. Da rakna hele verden, sier han og fortsetter:

– Da tenkte jeg: «Jeg har ikke lyst på meg, så hvorfor skal noen ha lyst på meg da?». Det ble en krig mot meg selv i starten.

AKTIV: Etter ulykken bestemte Lars Ivar Eilerås seg for å gjøre det beste ut av situasjonen. I dag er han svært aktiv - selv uten fungerende ben. Foto: Privat

Heldigvis for Lars har han alltid vært en som ikke har gitt opp, og etter hvert kom han i kontakt med Yvonne Dolonen, sexolog ved Sunnaas sykehus. Også hun er lam fra brystet og ned, og har en lignende skade som Lars.

Ifølge Yvonne mister man hudfølelse på store deler av kroppen ved en lammelse. Sexologen forklarer videre at ved en nylig ryggmargskade føles det som at du ikke kjenner noen ting.

– Den første gangen jeg tok hånden ned og tok meg på låret, kjente hånda låret mitt, men låret kjente ikke hånda. Det var ekkelt i begynnelsen. Men så lærer du, og etter hvert blir du detektiv på egen kropp, og du lærer deg å kjenne andre ting enn du gjorde før.

Yvonne påpeker at det er fullt mulig å ha en følelse med kroppen, men at man må gå aktivt inn for å kjenne etter. Lysten sitter tross alt i hodet.

Lysten er ikke borte

Disse rådene har Lars tatt til seg, og trent seg opp til å føle på.

– Problemet er å vite når man får ereksjon og hvor lenge den varer, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Det er absolutt ikke som før – det er noe helt annet. Men mentalt er man vel så opptatt, og man kan fint kjenne at man blir nummen i leppene og at man har lyst på noe mer enn bare det å ligge i armkroken – at man har veldig lyst. Og etter hvert som man blir kjent med kroppen, så gir kroppen signaler som man tolker som noe godt.

I dag har 33-åringen et velfungerende sexliv og han har tidligere vært i flere forhold.

Han forteller at det særlig er ett spørsmål som går igjen på byen i de sene nattetimene.

– Det er om man kan ha sex. Det er veldig stor nysgjerrighet rundt det. Jeg svarer ja. Men sex er så mangt, sier han.

– Kan du ha et «vanlig» samleie?

– Ja. Det er jo klart at jeg er jo ingen turner lenger og det blir vanskelig å løfte noen opp etter veggen. Men i den grad man er sittende eller liggende og får hjelp av partneren sin, er det fullt mulig å få den inn.

Viktig med forbilder

Både Lars og Yvonne har bidratt i Sunnasstiftelsen.no sin nye nettserie «Klok av skade», der ryggmargskadde deler sine sterke historier og erfaringer.

Lars legger ikke skjul på at personer som Yvonne har vært en viktig del av hans vei tilbake til livet og tilbake til sexlysten.

HJELPER ANDRE: Yvonne Dolones jobber som sexolog ved Sunnaas sykehus. Også hun er lam fra brystet og ned. Foto: Privat

– For meg har det vært helt essensielt fra starten av å ha forbilder som har fikset livet, som har samme type skade og som forteller meg at det er mulig. Jeg er likevel nødt til å gjøre jobben selv, men jeg vet at det er mulig så hvis jeg har lyst kan jeg få det til.

– Hva drømmer du om videre nå?

– Det er et stort spørsmål. Det viktigste for meg er å fortsette og ha det bra og skape et godt liv for meg selv. Og ha det gøy. Jeg er singel, så hadde vært hyggelig å finne noen, avslutter Lars.