Ønsker karantenefritak for å ta farvel med dødssyk stefar: – Det er fryktelig vondt

Halden kommune har spurt Helsedirektoratet om muligheten for karantenefritak for sine innbyggere. Her er noen av historiene fra grensa som forklarer hvorfor.

Utenriksdepartementet (UD) har i flere måneder frarådet reiser til utlandet. Om man velger å reise, får man ti dagers karantene ved returen til Norge.

29. mai kunngjorde regjeringen at Norge og Danmark hadde blitt enige om å gjenåpne for reiser mellom landene. 15. juni fjernes innreisekarantene og innreiserestriksjoner for reiser fra Danmark, og det gjøres unntak fra UDs globale reiseråd.

I Sverige har betydelig flere blitt smittet av koronaviruset enn i Norge og Danmark, og derfor er det foreløpig ingen endring i karanteneregler ved reiser derfra.

Det skaper utfordringer for flere som bor i nærheten av grensen og har deler av livet sitt på den andre siden.

– Fryktelig vondt

Johan Öberg (54) bor i Halden, og har en dement mor og en dødssyk stefar i Sverige. Han skulle ønske det var mulig å reise på en dagstur over grensen uten å få karantene.

– Jeg skjønner at det må være strenge regler. Sverige har hatt mye mer smitte enn oss. Men det jeg skulle ønske er at det hadde vært mulig å søke om dispensasjon i spesielle tilfeller, sier Öberg.



Stefaren hans har vært alvorlig syk over lengre tid. Nå mottar han kun smertelindrende behandling, og sykepleierne sier det nærmer seg slutten.

Den eldste av Öbergs døtre bor i Norrkjøping, mens den yngste datteren går på videregående skole i Halden. 18 år gamle Line vil gjerne ta et siste farvel med farens stefar, som har vært del av familien siden hun var liten.



– Hun har veldig lyst til å besøke ham, men kan ikke fordi hun i så fall vil havne i karantene. Da kan hun ikke gå på skolen, og vil få ugyldig fravær. Hun har vurdert å bare reise likevel, men vi vil ikke ta den sjansen. Det er fryktelig vondt at hun ikke får tatt et siste farvel med ham, sier Öberg.

54-åringen søkte om at han og datteren kunne slippe karantene om de reiste på en dagstur for å besøke moren og stefaren, men fikk avslag fra Helsedirektoratet.

– Jeg mener det bør være mulig at de som har søkt om dispensasjon fordi de har en spesiell årsak, kan krysse grensen uten å måtte gå i karantene. Det går an å sjekke ved grensen om man har kjøpt med noe fra en butikk, sier Öberg.

Handler ikke om svenskehandel

Halden kommune er blant dem som kjenner karantenereglene mest på kroppen. Hamar Arbeiderblad har tidligere omtalt et brev fra Halden kommune til Helsedirektoratet, der kommunen ber om at det vurderes lempinger i restriksjoner for innbyggere i Halden.

– Mange haldensere har familie eller nære venner i Sverige som de ikke har fått møtt på lang tid. Mange haldensere har hytte eller annen eiendom i Sverige. Det er mange haldensere med båt eller campingvogn i Sverige. Noen har ansvar for dyr på den andre siden av grensen. Mange Halden-bedrifter har viktige samarbeidspartnere i Sverige. Det er først og fremst slike behov Halden kommune er opptatt av at tas på alvor når regjeringen gjør sine nye vurderinger rundt grensespørsmålet, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Kommunedirektøren påpeker at man ikke tenker på Strømstad som utlandet når man bor et kvarter fra Svinesundsbroen. Videre understreker Vevelstad at det ikke er et ønske om muligheten til svenskehandel som er bakgrunnen for brevet til Helsedirektoratet.

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune. Foto: Stein Johnsen / Halden kommune

– Vi ber ikke om tillatelse til at alle i Halden skal dra på handletur til Nordby eller Strømstad. Det er ikke det dette handler om. Vi ønsker bare at våre innbyggere som har viktige interesser, familie eller eiendeler i Sverige, igjen skal få en litt mer normal hverdag, slik det har vært i andre kommuner en stund, sier Vevelstad.

Mister brorens begravelse

Halden kommune har fått en rekke henvendelser fra frustrerte innbyggere som skulle ønske det var mulig å slippe karantene etter å ha krysset svenskegrensen.

Her er bare noen av de som har tatt kontakt:

1. En haldenser som jobber på Nordbysenteret forteller til Halden kommune at hun er delvis permittert, og derfor bare jobber på senteret to dager i uka. Der er det svært få kunder, og hun tror hun snart bare vil ha jobb én dag i uka.

Med dagens karanteneregler er kvinnen i konstant karantene på fritiden, og slik har hun hatt det i 8 uker. Når hun i tillegg er delvis permittert i 3-4 dager i uka, blir det mye karantenetid.

2. En mann bosatt i Halden har kjæreste fra Strømstad. Hun er formelt bosatt i Sverige, men i praksis ofte samboer i Halden. Kvinnen pendler som regel til jobben i Sverige. Nå må hun være i Sverige hele tiden, og kjærestene har ikke sett hverandre siden grensen stengte.

3. En mann bosatt i Halden har nylig mistet sin bror som bodde i Sverige. Forrige uke ble det arrangert mulighet til å se den avdøde, men mannen kunne ikke delta på grunn av karantenekrav. Han fikk dermed ikke sett sin bror for siste gang.

I begynnelsen av juni skal det være begravelse, og den får mannen heller ikke deltatt i. Dette skyldes også at mannen vil bli ilagt karantene hvis han besøker Sverige, og han har ikke mulighet til å ta fri fra jobb eller å ha hjemmekontor i en karanteneperiode.

4. En haldenser har bier i Nøssemark i Sverige. Disse har kvinnen ikke hatt mulighet til å mate på grunn av karantenereglene. Biene står i skogen på svensk side, og hun hadde ikke trengt å møte noen på sin vei dit.

– Et viktig tiltak

TV 2 har spurt Helse- og omsorgsdepartmentet om hvorvidt de ser for seg at en ordning med mulighet for å søke om dispensasjon kan innføres.

Helsedepartementet svarer i en e-post at hovedregelen er at alle som reiser til Norge må i karantene i ti dager når de kommer hjem.

«Det finnes noen få unntak fra dette, blant annet for arbeidspendlere. Det er mange som kan ha legitime grunner for at de ikke ønsker å komme i karantene når de ankommer Norge. Vi forstår at karantenereglene er en ulempe for mange. Samtidig er dette et viktig tiltak for å fortsatt holde kontroll på smittespredningen. Departementet vurderer situasjonen fortløpende, og kan endre reglene når det er behov for det», skriver departementet.